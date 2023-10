Bắt 2 bị can liên quan khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài

Ngày 19.10, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Luyến (41 tuổi, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) và Phạm Chí Dũng (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bị can Phạm Chí Dũng tại cơ quan công an XUÂN LAM

Theo kết quả điều tra ban đầu. khoảng đầu tháng 9.2022, chủ tàu Trần Văn Luyến chỉ đạo thuyền trưởng Phạm Chí Dũng tuyển ngư phủ lên 2 tàu cá qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép, mang về Việt Nam bán.

Sau đó, Dũng tuyển 27 ngư phủ đi qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép và xóa số cuối của tàu để tránh bị phát hiện. Khi đánh bắt xong, Dũng điều khiển cặp tàu quay về Việt Nam thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện bắt và xử phạt số tiền gần 28 triệu đồng.

Công an khám xét nhà bị can Trần Văn Luyến XUÂN LAM

Không lâu sau đó, Luyến tiếp tục chỉ đạo Dũng điều khiển cặp tàu cùng số ngư phủ trên qua vùng biển chồng lấn giữa Malaysia và Indonesia để khai thác thủy sản thì bị lực lượng chức năng Indonesia phát hiện, bắt giữ, đến tháng 4.2023 được thả về Việt Nam.

Trước đó, ngày 7.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, xảy ra tại địa bàn TP.Rạch Giá để điều tra vụ việc trên.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can cố tình tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Công an tỉnh và sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản trái phép IUU.