Bắt 2 cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.



Lực lượng công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Cường (áo trắng) CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị bắt giữ, gồm: Lê Chí Cường (54 tuổi, ngụ xã Dân Lý, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa, cựu Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa; và Đỗ Thị Dung (38 tuổi, ngụ xã Minh Khôi, H.Nông Cống, Thanh Hóa), Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, nguyên là kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2017 - 2020, trong quá trình thực hiện các đề án khoa học về "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng Vietgap gắn với giáo dục dạy nghề"; và "xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt, cát, nguyên liệu sẵn có trên địa bàn", Lê Chí Cường với vị trí là Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung (khi đó là kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa) lập khống hồ sơ, chứng từ về việc chi công thuê lao động thực hiện các đề án, qua đó tham ô tổng số tiền hơn 907 triệu đồng. Toàn bị số tiền do Lê Chí Cường nhận và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.

