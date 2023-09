Bắt tạm giam nguyên thủ quỹ Hội Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tham ô tài sản

Ngày 13.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Kim Thủy (51 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng B, H.Lấp Vò), để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Thị Kim Thủy nguyên là thủ quỹ, kiêm nhiệm công tác văn thư của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian từ năm 2016 đến ngày 30.6.2022, lợi dụng vị trí công tác và nhiệm vụ được giao, Thủy đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ nguồn quỹ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp quản lý.

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Thủy để thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở nói trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phê chuẩn.

Vụ tham ô tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.