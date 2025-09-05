Bắt 2 đối tượng đưa 20 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lã Nghĩa Hiếu
05/09/2025

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng dùng xuồng máy đưa 20 người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam.

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 4.9 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tiến Hùng

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31.8, trong khi tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp Hải đội Biên phòng 2 phát hiện, bắt giữ một xuồng máy không gắn biển kiểm soát, lắp 3 máy nhãn hiệu Suzuki công suất 300 CV, chiều dài 12,3 m, chiều rộng 2,7 m. 

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên xuồng có 22 người, đều là nam giới, đang di chuyển từ vùng biển Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam thuộc xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng điều khiển xuồng là Lương Văn Nam (30 tuổi) và Nguyễn Tiến Hùng (32 tuổi), cùng trú tại P.Móng Cái 1, TP.Móng Cái. Cả hai khai nhận được thuê chở 20 người Trung Quốc vào đặc khu Vân Đồn với tiền công 1.000 nhân dân tệ/người.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
