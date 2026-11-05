Bắt 2 nghi phạm liên quan vụ giết người tại Nhà Bè

Liên quan đến tiến trình điều tra vụ án giết người tại xã Nhà Bè, ngày 5.11, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (31 tuổi) và Lý Của (30 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".

Danh Thới, Lý Của khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1.11, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về một vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra trước số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp Công an xã Nhà Bè khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức lực lượng truy xét.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 1.11, sau cuộc nhậu, các bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, Danh Thới gọi Lý Của đến để hỗ trợ đánh nhau. Khi chạm mặt, đôi bên xảy ra xô xát; Lý Của đã dùng dao tấn công đối phương khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương, sau đó nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm (lưỡi kim loại, cán gỗ) được xác định là hung khí gây án trong vụ án giết người.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã triệu tập làm việc đối với Danh Thới cùng những người tham gia tiệc nhậu để lấy lời khai. Đồng thời, một mũi trinh sát đã lần theo dấu vết, bắt giữ Lý Của khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP.Đồng Nai.

Qua vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, tuyệt đối không để rượu, bia làm mất kiểm soát hành vi.

Khi xảy ra va chạm hay mâu thuẫn, người dân cần giữ bình tĩnh, hòa giải hoặc kịp thời báo cơ quan công an xử lý; nghiêm cấm việc dùng hung khí, kêu gọi người tới giải quyết tranh chấp bằng bạo lực dẫn đến những hậu quả đau lòng và vướng vào vòng lao lý.