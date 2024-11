Bắt 2 nhóm mang dao kiếm, đập phá xe, gây thương tích cho người đi đường

Ngày 6.11, thông tin từ Công an H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 36 thanh, thiếu niên chạy xe máy mang theo dao kiếm, gây náo loạn các tuyến quốc lộ.



2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo dao kiếm, gây thương tích cho người đi đường ẢNH: C.A

Trước đó, khuya 31.10, Công an H.Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo có một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí lạng lách, đánh võng trên tuyến QL48 qua địa bàn các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và TX.Thái Hòa.

Ngay sau đó, Công an H.Nghĩa Đàn đã huy động lượng để ngăn chặn. Cơ quan công an đã triệu tập 25 thanh, thiếu niên ngụ tại TX.Thái Hòa và H.Nghĩa Đàn, thu giữ 4 thanh kiếm, 1 con dao, 7 xe máy và đang tạm giữ hình sự 7 nghi can trong nhóm này để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tương tự, khuya 29.10, một nhóm thanh, thiếu niên khác điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách trên đường Hồ Chí Minh qua H.Nghĩa Đàn. Trong số đó, có một số thanh, thiếu niên mang theo dao phóng lợn, kiếm, gậy sắt... và có hành vi đập phá xe cộ, gây thương tích đối với người đi đường. Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm này phóng xe bỏ chạy về hướng H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hung khí bị thu giữ ẢNH: K.HOAN

Ngay trong đêm, Công an H.Nghĩa Đàn phối hợp với công an các xã thuộc H.NHư Xuân tiến hành xác minh, truy xét và triệu tập 11 thanh, thiếu niên ngụ tại các xã Bãi Trành, Xuân Bình (H.Như Xuân) đến làm việc. Trong nhóm này có 2 nghi can trên 18 tuổi, 4 nghi can từ 16 đến 18 và 5 nghi can chưa đủ 16 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.