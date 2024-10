Ngăn chặn kịp thời hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 9.10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an TT.Cây Dương (H.Phụng Hiệp) vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.

Theo đó, ngày 2.10, Công an TT.Cây Dương tiếp nhận tin báo của người dân có 2 nhóm thanh thiếu niên, với hơn 20 người tụ tập, mang hung khí chuẩn bị đánh nhau. Ngay lập tức, cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức xác minh, ngăn chặn và mời 3 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, 3 thanh thiếu niên này khai nhận do có mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm khác nên hẹn đánh nhau. Tuy nhiên, "kế hoạch" chưa thực hiện được thì bị công an phát hiện. Cả 3 đã giao nộp 2 con dao tự chế và 2 ống tuýp sắt cho công an.

Công an TT.Cây Dương đang phối hợp công an các xã Hiệp Hưng, Hòa Mỹ, Kinh Cùng, Phương Bình mời các thanh thiếu niên còn lại có liên quan đến hành vi mang hung khí đi đánh nhau đến làm rõ, để giáo dục, răn đe.