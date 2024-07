Thách thức trên mạng xã hội TikTok rồi tụ tập đánh nhau

Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người này và khuyến cáo nếu còn rủ rê, chia phe phái, thách thức trên mạng xã hội đi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nhóm người rủ đi đánh nhau bị Công an TP.Quy Nhơn triệu tập để xử lý TRỊ BÌNH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Quy Nhơn phát hiện một số tài khoản mạng xã hội TikTok ("81 Gia Lai", "Phuoc Hung", "Siu quậy Tuy Phước" - PV) thường xuyên nhắn tin thách thức, tìm gặp đánh nhau giữa nhóm thanh thiếu niên "81 Gia Lai" và "77 Bình Định".

Mặc dù không biết thông tin về nhau, không xác định đối tượng mâu thuẫn là ai nhưng việc này đã tạo thành mâu thuẫn giữa nhiều nhóm thanh thiếu niên ở Gia Lai với các nhóm thanh thiếu niên tại TP.Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Tây Sơn.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra hàng đêm, Công an TP.Quy Nhơn phát hiện một người dạo tìm các xe mang biển số 77 hoặc 81 để gây mâu thuẫn. Trong các đêm 11 và 12.7 đã xảy ra các vụ đánh nhau giữa những thanh thiếu niên có biển số xe 77 và 81.

Việc này cho thấy mâu thuẫn trên không gian mạng mang tính chất liên huyện, liên tỉnh, nhiều người kích động nhau trên không gian mạng dẫn đến nhiều nhóm, nhiều người nơi khác của tỉnh Gia Lai, Bình Định mâu thuẫn, thách thức, hẹn đánh nhau qua mạng có sử dụng hung khí.

Qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.Quy Nhơn và công an các huyện Tuy Phước, Tây Sơn phát hiện các nhóm "Gia Lai" và "Quy Nhơn" tiếp tục hẹn đánh nhau vào ngày 16.7 tại TP.Quy Nhơn.

Công an TP.Quy Nhơn đã chủ động phối hợp với công an các huyện Tây Sơn, Tuy Phước gọi hỏi, răn đe những người có liên quan và trao đổi Công an TX.An Khê (Gia Lai) để ngăn chặn.

Khoảng 18 giờ 16.7, Công an TP.Quy Nhơn cùng công an các huyện Tuy Phước, Tây Sơn đã ngăn chặn băng nhóm gồm 30 người chuẩn bị đánh nhau. Trong đó, TP.Quy Nhơn có 17 người, H.Tuy Phước có 6 người và H.Tây Sơn có 7 người, hầu hết từ 15 đến 18 tuổi. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều xe máy và hung khí.

Những thanh thiếu niên này khai nhận do thấy các nhóm thách thức trên mạng rồi một số bạn bè rủ rê nên tham gia theo số đông đi đánh nhau chứ không có mâu thuẫn với ai và cụ thể với nhóm nào.