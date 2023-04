Bắt 24 người tại trường gà giáp ranh Vĩnh Long - Cần Thơ

Chiều tối 27.4, tin từ Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã đưa 24 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền về trụ sở để tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Những người tham gia đá gà cùng tang vật tại trường gà bị công an bắt quả tang NAM LONG

Theo đó, lúc 13 giờ 30 cùng ngày (27.4), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an TX.Bình Minh và công an địa phương bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc P.Đông Thuận, TX.Bình Minh.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 24 người (ngụ Vĩnh Long và TP.Cần Thơ) đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 con gà, 17 điện thoại di động, hơn 50 triệu đồng cùng một số dụng cụ dùng để đá gà.

Công an cho biết trường gà này do Bùi Văn Cọp (47 tuổi, ngụ P.Đông Thuận, TX.Bình Minh) tổ chức, nằm cách đường lớn khoảng 2 km, chỉ có thể đi bộ đến nên tổ công tác rất khó tiếp cận.

Vụ tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên đang được Đội CSHS Công an TX.Bình Minh tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.