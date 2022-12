Bắt 3 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn vì nhận hối lộ

Ngày 30.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt t ạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để điều tra hành vi nhận hối lộ.

3 người bị bắt gồm: ông Phan Văn Nhâm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; ông Ngô Xuân Khang, Đội trưởng Đội chống buôn lậu Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và một cán bộ khác cũng thuộc đơn vị này.





Ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, cũng xác nhận thông tin trên và cho biết ông Hải đã lên làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để làm rõ một số thông tin, đồng thời làm công tác ổn định tư tưởng để cán bộ ở chi cục này tiếp tục yên tâm làm việc.

Cửa khẩu Nậm Cắn nằm ở H.Kỳ Sơn, Nghệ An là cửa ngõ thông thương với Lào.