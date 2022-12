Y án sơ thẩm 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ

Theo đó, sau khi xem xét, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) về tội danh, song đồng ý giảm một phần hình phạt so với án sơ thẩm.

Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thế Anh phạm tội nhận hối lộ và tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 20 năm tù về tội nhận hối lộ và 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

HĐXX cũng tịch thu sung vào ngân sách số tiền hơn 9,3 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ; đồng thời ghi nhận bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp 5,6 tỉ đồng và bị cáo còn phải nộp hơn 3,7 tỉ đồng. Trước đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh bị tòa sơ thẩm hồi tháng 7.2022 tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng, 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, tổng hợp hình phạt là chung thân.

HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn An (trú TP.HCM, em họ bị cáo Nguyễn Thế Anh) về tội danh và hình phạt; tuyên bị cáo Nguyễn Văn An 15 năm tù về tội nhận hối lộ như bản án sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn An là người thay mặt bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận tiền từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; người cầm đầu đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về VN, vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 16 năm tù).





HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4), Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh), Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3), Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng). Từ đó, HĐXX quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo này. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Minh 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hùng 16 năm, bị cáo Lê Xuân Thanh 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù, bị cáo Phạm Văn Trên 10 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Hồ Hải, nguyên đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh; và một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Văn Phương, cựu Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh. Từ đó, HĐXX tuyên bị cáo Phạm Hồ Hải giảm từ 5 năm 6 tháng tù còn 4 năm tù; bị cáo Lê Văn Phương giảm từ 3 năm 6 tháng tù xuống 3 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Về hình phạt bổ sung, HĐXX cấm các bị cáo Nguyễn Thế Anh, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Lâm đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm sau khi ra tù.