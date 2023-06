Bắt 3 đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả, phát tán tin nhắn rác

Theo ông An Xuân Hải, Trưởng phòng Thanh Tra (Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT-TT), chiều 23.6, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập BTS để phát tán tin nhắn, trong đó có kèm đường dẫn tới các trang web có nội dung không lành mạnh…



Các đối tượng đã lắp đặt thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn rác tại Bắc Ninh và Hà Nội CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

"Từ thông tin của nhà mạng cung cấp, thấy có những tin nhắn bất thường trên hệ thống, chúng tôi đã triển khai theo dõi và nhận thấy các đối tượng này di chuyển liên tục trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư tại tỉnh Bắc Ninh và sau đó về Hà Nội… Đến 17 giờ ngày 17.6, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng vi phạm pháp luật", ông Hải cho hay.

Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng gồm 3 người. Trong đó, 2 đối tượng khai tên là H.V.H, L.V.X (đều trú tỉnh Lạng Sơn) và N.V.T (trú tỉnh Bắc Giang). Cuối tháng 4, thông qua một người quen, H.V.H đã được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với số tiền công là 10 triệu đồng/ngày.

Đối tượng người Trung Quốc đã chuyển thiết bị BTS giả đến tận nhà và chuyển 720 USD qua tài khoản cho các đối tượng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng thuê xe ô tô với giá 400.000 đồng/ngày để thực hiện phát tán tin nhắn rác.

Chiếc ô tô được các đối tượng thuê 400.000 đồng/ngày để đi phát tán tin nhắn CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Vụ việc hiện đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông An Xuân Hải, thời gian qua, tình trạng dùng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, quảng cáo các dịch vụ vi phạm pháp luật như cá độ bóng đá, mại dâm… diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng chủ mưu thường ở ngoài Việt Nam, thuê người Việt lắp đặt thiết bị phát tán tin nhắn, quảng cáo lừa đảo.

Việc theo dõi, bắt quả tang đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới; sử dụng thiết bị nhỏ gọn, cơ động, thiết bị dễ dàng mang theo khi di chuyển trên các phương tiện ô tô để tránh bị phát hiện. Các đối tượng này thay đổi liên tục nhiều địa điểm, vị trí trên nhiều tuyến phố, quận nội thành, chỉ dừng di chuyển trong thời gian ngắn để phát tán tin nhắn nên việc xác định, phát hiện nguồn tín hiệu của BTS giả rất phức tạp, mất nhiều thời gian, nhân lực.

Trong tháng 6, Cục Tần số vô tuyến điện và các đơn vị nghiệp vụ công an đã phát hiện và bắt giữ một vụ sử dụng thiết bị BTS giả tại TP.HCM, với cách thức hoạt động tương tự như vụ tại Hà Nội.

Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với cơ quan công an phát hiện 10 vụ sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai, Quảng Nam, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên; bắt giữ 11 đối tượng trực tiếp thực hiện, vận hành, tán phát tin nhắn rác, tin lừa đảo...

Ông Hải khuyến cáo: "Người dân khi nhận được các ứng dụng, tin nhắn, đường link lạ… nên cảnh giác, tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu để đề phòng bị đối tượng xấu đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản; đồng thời, cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Cục Tần số vô tuyến điện, các đơn vị nghiệp vụ công an, doanh nghiệp thông tin di động thường xuyên rà soát hệ thống và có các phương án ngăn chặn, đối phó với các đối tượng này".