Bắt 3 người bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả

Chiều 4.6, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (34 tuổi, trú P.Đức Xuân, Thái Nguyên); Lê Công Tú (33 tuổi) và Bùi Anh Tuấn (33 tuổi), cùng trú tại xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), về tội buôn bán hàng giả, quy định tại điều 192 bộ luật Hình sự.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Bùi Anh Tuấn, Lê Công Tú, Chu Hữu Kiên Sơn ẢNH: TUẤN ANH

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định các đối tượng đã dùng Facebook, website và hình thức giao hàng COD để quảng cáo, bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với các nội dung như "hàng chính hãng", "giảm giá 70%", "bảo hành 12 tháng" nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Đến khi bị bắt, các bị can đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước.

Bị can Chu Hữu Kiên Sơn (bìa trái) cùng tang vật ẢNH: TUẤN ANH

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả.

Kết quả giám định xác định đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu "SAMSUNG" đang được bảo hộ tại Việt Nam, có tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỉ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vì tâm lý "sính" thương hiệu, ham hàng giá rẻ mà mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.