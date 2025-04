Bắt 3 thanh niên tiếp tay cho đường dây ghép 'ảnh nóng' để tống tiền

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gồm Lê Việt Hoàng (21 tuổi, trú tại TP.HCM), Vũ Quang Quỳnh (27 tuổi, trú tại Bắc Giang) và Nguyễn Văn Tới (24 tuổi, trú tại Thanh Hoá).

Hoàng, Quỳnh, Tới bị cáo buộc tham gia đường dây chuyên cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên khắp cả nước, sau đó gắn vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm, để đe dọa và tống tiền.

Ba bị can Lê Việt Hoàng, Vũ Quang Quỳnh và Nguyễn Văn Tới ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8.2024, Quỳnh xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài. Công việc là tham gia luân chuyển dòng tiền do các đối tượng lừa đảo mà có. Khoảng một tháng sau, Tới cũng xuất cảnh sang Campuchia, làm thuê cho các đối tượng người nước ngoài với công việc tương tự.

Tại Campuchia, các đối tượng lừa đảo chia thành nhiều khâu, nhóm khác nhau. Nhóm chủ mưu, cầm đầu - là người nước ngoài - trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo. Nhóm còn lại giúp sức, thực hiện các công việc như: cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, thư, nhận tiền lừa đảo, luân chuyển dòng tiền...

Cơ quan điều tra xác định, Quỳnh, Tới và Hoàng đã cho thuê tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác nhau để sử dụng làm tài khoản nhận tiền lừa đảo. Ba bị can này còn có nhiệm vụ quét nhận dạng sinh trắc học nhằm chuyển tiền đến các tài khoản trung gian của các đối tượng nước ngoài quản lý.

Chỉ trong 2 tháng, từ 8.2024 - 10.2024, Quỳnh, Tới và Hoàng đứng tên lập 71 tài khoản ngân hàng, cho thuê và thực hiện quét nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện hành vi phạm tội. Tổng số tiền luân chuyển lên tới 200 tỉ đồng, được xác định là tiền chiếm đoạt của gần 1.000 bị hại ở Việt Nam. Qua đó, mỗi bị can được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.

Đầu tháng 2 vừa qua, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quỳnh và Tới. Cách đây ít ngày, với sự phối hợp từ Bộ Công an, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục bắt giữ Hoàng khi bị can này đang ở thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, di lý về Việt Nam.

Các đối tượng lừa đảo cắt ghép "ảnh nóng" rồi nhắn tin đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm người Trung Quốc đứng sau

Liên quan đến đường dây lừa đảo nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, gần đây ghi nhận tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh nhạy cảm và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Các đối tượng cắt ghép hình ảnh rồi nhắn tin tự xưng là thám tử tư được ủy quyền điều tra bí mật về người bị cắt ghép. Bước đầu, cảnh sát xác định các đối tượng có hành vi trên là nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hoặc liên hệ với người Việt Nam ở khu vực biên giới để mua sim điện thoại đã chuyển vùng quốc tế.

Nhóm này sau đó về Trung Quốc, sử dụng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video "nhạy cảm" của nạn nhân để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc nhập cảnh vào Việt Nam gửi thư tín đến nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, yêu cầu nạn nhân liên hệ, trao đổi và chuyển tiền đến ví điện tử do đối tượng cung cấp.

Các đối tượng còn thuê tài khoản ngân hàng của một số người Việt Nam, tổ chức cho những người Việt ăn, ở tại các đặc khu, tòa nhà cao tầng tại Campuchia để "rửa tiền".

Đến nay, C02 đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại nhiều địa phương, có yếu tố nước ngoài; đồng thời khởi tố một số bị can. Phía Trung Quốc cũng triệu tập 9 người Trung Quốc, đã tạm giữ hình sự 7 người để đấu tranh, làm rõ.