Thời sự

Bắt 4 bị can dùng thủ đoạn 'đổi SIM' để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Bá Cường
13/04/2026 12:09 GMT+7

Bằng thủ đoạn rất tinh vi, 4 bị can đã 'đổi SIM' của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của các bị hại, sau đó thực hiện 'rửa tiền' bằng tiền điện tử.

Ngày 13.4, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi), Lê Văn Kỷ (31 tuổi) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, cùng ở Quảng Trị) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Đây là những đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc bằng thủ đoạn rất tinh vi.

Trần Quang Trọng được xác định là bị can chủ mưu trong vụ án

ẢNH: CACC

Theo điều tra, vào tháng 1.2026, Trọng và Kỷ bàn bạc thực hiện hành vi "đổi SIM" nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại có gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng. 

Ban đầu, Trọng tìm kiếm các thông tin khách hàng sau đó chuyển cho Kỷ thực hiện đổi thông tin SIM sang các SIM chưa được kích hoạt (hay gọi là SIM trắng). Tiếp đó, Kỷ thuê Thế là cộng tác viên của một nhà mạng để thực hiện việc chuyển đổi thông tin SIM trái phép; cứ mỗi SIM được chuyển, Thế nhận 15 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành bước chuyển đổi, các bị can chiếm được quyền sử dụng số thuê bao và sử dụng các phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của các bị hại và thực hiện việc chuyển tiền. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các bị can đã vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học rất dễ dàng.

Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

ẢNH: CACC

Chiếm đoạt được tiền, Trọng nhờ Thuận hợp thức hóa bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc tiền chiếm đoạt.

Quá trình điều tra thể hiện, ngày 20.1, các bị can đã thu thập thông tin của 15 khách hàng sử dụng SIM VinaPhone, thực hiện đổi thành công 13 SIM, chiếm đoạt trong 8 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Trong tháng 2 và tháng 3.2026, các bị can tiếp tục thực hiện nhiều vụ việc với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỉ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau. 

Ngày 30.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam với 4 bị can, đồng thời thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Ngày 12.4, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn nêu trên.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố các tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Bị can Trần Thị Bích Phượng được xác định đã lừa người mua đất ở Phú Quốc (An Giang), chiếm đoạt số tiền 6 tỉ đồng.

