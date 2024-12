Bắt 41 nghi can mua bán 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An ngày 17.12 cho biết, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền này là các nghi phạm Vũ Trung Kiên (30 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (32 tuổi, ngụ TX.Thái Hoà, Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (40 tuổi) và Hoàng Xuân Trường (36 tuổi, cùng ngụ H.Yên Khánh, Ninh Bình).

4 nghi can cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền ẢNH: C.A

Theo điều tra của cơ quan công an, để cung cấp tài khoản ngân hàng cho ổ nhóm lừa đảo qua mạng ở Campuchia, 4 nghi phạm nói trên đã tuyển dụng nhiều thành viên làm "chân rết" ở các tỉnh, thành trong nước.

Các "chân rết" có nhiệm vụ tiếp cận nhiều người để thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Thông tin cá nhân, chủ tài khoản sau đó được nhóm này chuyển cho ổ nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia để nhận tiền lừa đảo và rửa tiền. Trong một thời gian ngắn, nhóm này đã thuê, mua hơn 500 tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng để phục vụ cho việc lừa đảo qua mạng.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành (Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình) đã bắt giữ 41 nghi phạm để điều tra các hành vi: thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can trong đường dây này và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.