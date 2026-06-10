Bắt 5 bị can săn bắt voọc bạc Đông Dương tại Vườn quốc gia Phú Quốc

Ngày 10.6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can săn bắt, mua bán 6 cá thể voọc bạc Đông Dương nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ tại Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Cụ thể, các bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm gồm: Ngô Hoàng Phi (47 tuổi), Ngô Hoàng Hậu (23 tuổi, con của Phi), Đỗ Khắc Trường (30 tuổi), Đỗ Khắc Cường (32 tuổi) và Nguyễn Tấn Bền (39 tuổi, cùng ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Hai cha con bị can Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu thời điểm bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ cùng xác cá thể voọc tang vật săn bắt ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5.2026, Ngô Hoàng Phi liên hệ với Đỗ Khắc Trường đặt mua 10 cá thể voọc bạc để bán lại kiếm lời. Phi yêu cầu Trường sau khi bắn chết voọc thì làm thịt lấy phần xương và các chi để nấu cao.

Nhận tiền đặt cọc xong, Trường rủ Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền mang súng tự chế vào khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc săn bắt voọc bạc. Từ ngày 14 - 27.5, cả 3 nhiều lần vào rừng săn bắn 8 cá thể voọc bạc rồi bán cho Phi với tổng số tiền 16 triệu đồng. Sau khi mua được 8 cá thể voọc này, Phi mang cất giấu trong tủ lạnh tại nhà.

Các bị can Nguyễn Tấn Bền, Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường, Ngô Hoàng Hậu và Ngô Hoàng Phi (từ trái qua) tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Đến ngày 29.5, Ngô Hoàng Hậu mang súng tự chế vào khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc săn bắn 1 cá thể voọc bạc rồi mang về nhà Phi sơ chế thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang. Tại đây, công an thu giữ 9 cá thể voọc bạc, 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.

Hay tin Phi và Hậu bị bắt, Trường, Cường và Bền đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp súng, tang vật và số tiền thu lợi từ việc bán voọc bạc.

Cơ quan điều tra xác định, khu vực tiểu khu 58 và tiểu khu 66 mà 5 bị can trên đi vào săn bắn voọc bạc thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý là khu vực cấm săn bắt (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt).

Kết luận giám định của Viện Sinh học xác định trong 9 cá thể voọc cơ quan công an thu giữ tại nhà của Phi, có 6 cá thể là loài voọc bạc Đông Dương (tên khoa học Trachypithecus germaini), 3 cá thể còn lại xác định là nhóm voọc, đang chờ kết quả giám định ADN để xác định loài.

Voọc bạc Đông Dương có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và đồng thời có tên trong nhóm IB danh mục loài thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ săn bắt 6 cá thể voọc bạc Đông Dương tại Vườn quốc gia Phú Quốc.