Bắt 5 cán bộ Lạng Sơn mua bán đề thi nâng ngạch công chức

Chiều 18.1, một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng An ninh điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 5 bị can về tội danh “mua bán tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại điều 337, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn.

Các bị can gồm: Đinh Thị Giang, cán bộ Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Liễu Minh Tuấn, cán bộ Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Lao động việc làm, Bảo hiểm xã hội, thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn và 3 người khác đều công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin từ Công an Lạng Sơn cho biết, Liễu Minh Tuấn cùng một số cán bộ, viên chức đang công tác tại một số sở, ban ngành ở tỉnh và các huyện trên địa bàn tham gia đợt thi chuyên viên chính năm 2021, diễn ra vào vào tháng 12.2021. Để đạt kết quả cao, Tuấn cùng một số người đã móc nối với Đinh Thị Giang và 3 cán bộ của Sở Nội vụ, là thành viên hội đồng thi để mua đề thi.





Trong thời gian thi, Đinh Thị Giang và 3 cán bộ Sở Nội vụ trong tổ thư ký đã sao chép đề thi, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải đáp án, sau đó đem vào cho nhiều người “mua đề” chờ sẵn trong phòng thi để chép lại.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra thuộc đơn vị này khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.