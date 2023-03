Bắt 5 nhân viên thu hồi nợ tại F88

Liên quan tới sự việc này, F88 (công ty quản lý hệ thống cầm đồ F88) cho hay ngày 23.3, công ty nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) đã tiến hành khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ. Đối với 5 cá nhân còn lại, cho đến nay F88 chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố.

F88 thông tin thêm về việc nhân viên thu hồi nợ bị bắt GIA TRUNG

Đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân bị khởi tố, F88 khẳng định công ty đã có quy trình, quy định, chế tài chặt chẽ trong hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các cá nhân có hành vi vi phạm quy định của công ty và quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty không bao che cho các cá nhân sai phạm.

Hiện tại, F88 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên, đồng thời rà soát các điểm kinh doanh của F88 nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, F88 thông tin việc công an các địa phương kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… trong thời gian vừa qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ. F88 kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Do đó, việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuân thủ theo đúng pháp luật.