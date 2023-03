Vì sao công an kiểm tra các điểm giao dịch F88?

Theo F88, việc kiểm tra các phòng giao dịch tại các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang… trong thời gian vừa qua là đợt kiểm tra hành chính định kỳ của công an địa phương do ngành nghề kinh doanh hiện tại của F88 là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được quản lý bởi chính quyền địa phương. Do đó, việc kiểm tra này vẫn thường xuyên diễn ra để đảm bảo an ninh trật tự, quy trình được tuân thủ theo đúng pháp luật. Việc kiểm tra hàng loạt được diễn ra đồng thời với sự kiện kiểm tra chi nhánh trụ sở chính tại TP.HCM dẫn đến sự quan tâm của xã hội.

F88 thông tin việc công an kiểm tra các điểm giao dịch QUỲNH TRANG

F88 luôn phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong mọi đợt kiểm tra để đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đây cũng là cơ hội giúp cho F88 rà soát, bổ sung các thủ tục còn thiếu sót tại một số phòng giao dịch, từ đó kiện toàn hệ thống vận hành kinh doanh của mình.

Trong thời gian tới, các đợt kiểm tra dự kiến sẽ xảy ra định kỳ theo quy trình của các cơ quan chức năng. Trước, trong và sau thời gian này, tất cả các phòng giao dịch trong hệ thống của F88 vẫn đảm bảo các hoạt động kinh doanh, vận hành, phục vụ nhu cầu của khách hàng như bình thường.