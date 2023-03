F88 gọi vốn 'khủng' để cho vay cầm đồ như thế nào?

Chủ F88 là ai?

Ngày 6.3 vừa qua, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét trụ sở và các chi nhánh của F88 tại TP.HCM. Đây là công ty điều hành một app tài chính chuyên cho vay tiền với quy mô lớn.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc F88 CHỤP MÀN HÌNH F88.VN

Theo thông tin từ cơ quan công an, F88 là công ty chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ; trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, trong cùng ngày 6.3, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) khám xét chi nhánh F88 tại số 332 Đỗ Xuân Hợp, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức. Đồng thời, một chi nhánh khác của F88 trên đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 (TP.HCM) cũng bị lực lượng chức năng phong tỏa…

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, F88 được thành lập năm 2016, vốn điều lệ là gần 600 tỉ đồng. Đơn vị này có công ty mẹ là Công ty CP đầu tư F88 được thành lập năm 2015, vốn điều lệ là gần 70 tỉ đồng.

Người đại diện pháp luật cả 2 công ty này là ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc F88. Công bố thông tin về cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp F88 năm 2020 thể hiện, ông Tuấn nắm giữ 20% cổ phần của Công ty CP Đầu tư F88.

Nguồn tiền F88 từ đâu?

Tháng 1.2018, Công ty quản lý quỹ Mekong Capital công bố Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã hoàn thành gói đầu tư vào Công ty CP đầu tư F88. Mekong Capital không công bố cụ thể số vốn MEF III đầu tư, nhưng từ 2015 - 2018, MEF III thường tập trung từ 6 - 15 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc đầu tư nắm quyền kiểm soát. Tính đến năm 2020, Mekong Capital nắm gần 42% Công ty CP đầu tư F88.

F88 ký kết với 2 quỹ đầu tư nhận 50 triệu USD vào sáng 2.3 H.T

Tháng 6.2018, F88 lại nhận thêm vốn đầu tư từ một quỹ ở châu Âu là Granite Oak. Số tiền đầu tư cụ thể cũng không được tiết lộ, nhưng F88 cho biết nhà đầu tư này định giá F88 gần 1.000 tỉ đồng. Đến năm 2020, Quỹ Granite Oak giữ 12,9% vốn cổ phần Công ty CP đầu tư F88.

Tháng 1.2022, F88 công bố huy động thành công khoản vay 10 triệu USD (khoảng 230 tỉ đồng) từ tổ chức tài chính quốc tế Lendable Group có trụ sở ở London (Vương quốc Anh).

Tháng 11.2022, F88 lại huy động thành công khoản vay có đảm bảo trị giá 50 triệu USD (gần 1.200 tỉ đồng) từ Quỹ tài chính CLSA Capital Parners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và thêm 10 triệu USD (khoảng 240 tỉ đồng) từ Lendable.

Theo công bố của F88, mới đây ngày 2.3 F88 đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (khoảng gần 1.200 tỉ đồng) từ 2 nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa F88 và KBank T.L

Ông Tuấn cho biết, VOI mong muốn mở rộng đầu tư vào mảng tài chính vi mô tại Việt Nam, để cung cấp cho phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng khả năng tiếp cận với các khoản vay nhỏ, phục vụ nhu cầu khẩn cấp của họ. Đồng thời, Quỹ MEF IV cũng quan tâm về việc nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng Việt Nam. F88 tin tưởng việc hợp tác với cả 2 nhà đầu tư sẽ là nền tảng giúp mở rộng nhanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về huy động vốn trái phiếu, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, F88 từng phát hành 32 lô trái phiếu, lãi suất từ 9 - 13%/năm. Hiện, còn 7 lô trái phiếu vẫn lưu hành với tổng giá trị là gần 1.000 tỉ đồng, lãi suất từ 11 - 12%/năm.

Tháng 6.2022, đơn vị xếp hạng Fiin Ratings đánh giá trái phiếu F88 ở mức BBB-, nghĩa là thuộc nhóm 4, xếp cuối cùng trong phân loại xếp hạng mức đầu tư. Trái phiếu thuộc nhóm này có năng lực tương đối tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế.

Hợp tác với ngân hàng để phổ cập dịch vụ tài chính

Cũng theo công bố của F88, tháng 2 vừa qua, công ty này đã ký hợp tác chiến lược với Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank (KBank) chi nhánh TP.HCM, nhằm thúc đẩy phân phối, phổ cập dịch vụ tài chính toàn diện.

F88 có hệ thống hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc T.L

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác phân phối dịch vụ tài chính toàn diện tới nhóm khách hàng chưa đủ điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, hướng đến việc hỗ trợ người lao động phổ thông tiếp cận các dịch vụ tài chính nói chung dễ dàng.

Thứ hai, hợp tác cung cấp các dịch vụ tài chính số phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thứ ba, đẩy mạnh việc cung cấp các khoản tín dụng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam với lãi suất ưu đãi.

Thứ tư, tận dụng thế mạnh và chuyên môn của cả hai bên để phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến giải pháp tài chính và trải nghiệm tốt nhất bằng các dịch vụ chất lượng, trên cả hai kênh online cũng như offline.

F88 kỳ vọng, với mạng lưới 830 phòng giao dịch trên khắp toàn quốc và vẫn đang tiếp tục mở rộng, dự kiến đạt 1.000 phòng giao dịch trong năm 2023 sẽ dẫn đầu trong thị trường cung cấp dịch vụ tài chính tiện ích. Theo chia sẻ của ông Tuấn, tầm nhìn của F88 là trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện hàng đầu Việt Nam.