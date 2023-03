Khám xét hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88

Ngày 6.3, hàng trăm cảnh sát thuộc lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Q.Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện khám xét văn phòng quy mô lớn của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (viết tắt Công ty F88) tại tầng 7, tầng 8 tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Thời điểm công an khám xét, tại văn phòng này có gần 200 nhân viên đang làm việc.

Công an khám xét trụ sở Công ty F88 tại TP.HCM

Không chỉ khám xét tại tầng 7, tầng 8 của tòa nhà cho thuê nói trên, nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn TP.HCM cũng bị phong tỏa, khám xét để phục vụ công tác điều tra về các dấu hiệu vi phạm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều cùng ngày, công an khám xét tại chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88 như: số 332 Đỗ Xuân Hợp, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức; đường Hoàng Diệu, TP.Thủ Đức; đường Trần Quang Khải, Q.1; đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú; đường Nguyễn Văn Quá, Q.12… Công tác khám xét kéo dài đến tối cùng ngày. Ngoài ra, công an làm việc với những người có liên quan của chi nhánh, phòng giao dịch nói trên và thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay.

Một lãnh đạo Công an Q.Gò Vấp cho biết, Công ty F88 chuyên cho vay, có hàng trăm nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Chi nhánh Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (Q.1, TP.HCM) bị công an khám xét chiều 6.3

TRẦN DUY KHÁNH

Theo thông tin ban đầu, Công ty F88 có hơn 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt hầu hết ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM), trong đó có nhiều quận, huyện, thành phố đặt từ 5 - 7 chi nhánh, phòng giao dịch. Các địa điểm này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...



Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, công an đã triệt phá, khởi tố nhiều người làm việc tại chi nhánh Công ty luật TNHH Power Law (Q.12) về tội vu khống. Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn "khủng bố", liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.