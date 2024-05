Bất an hộp ngủ ở TP.HCM: Yêu cầu tháo dỡ

P HÁT HIỆN THÊM NHIỀU HỘP NGỦ Ở CHUNG CƯ

Sáng 28.5, PC07 phối hợp Công an Q.Bình Thạnh, UBND Q.Bình Thạnh, UBND P.25 tiến hành kiểm tra khẩn cấp các cơ sở kinh doanh hộp ngủ tại chung cư 24AB trên đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh (địa điểm mà Thanh Niên phản ánh tình trạng nhiều căn hộ cải tạo 18 - 20 hộp ngủ/căn, để cho thuê).

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra các căn hộ kinh doanh hộp ngủ tại chung cư 24AB sáng 28.5 Trần Duy Khánh

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hơn 9 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra đến chung cư, lực lượng bảo vệ dân phố cũng túc trực tại hiện trường. Từ 9 giờ 30, đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc với Ban Quản trị (BQT), Ban Quản lý (BQL) chung cư 24AB. Trong khi đoàn kiểm tra làm việc với BQT, BQL chung cư thì các căn hộ kinh doanh dịch vụ hộp ngủ tại các tầng 5, 6, 11 tiến hành tháo dỡ hộp ngủ. Các nữ sinh viên thuê hộp ngủ được yêu cầu dọn đồ ra khỏi căn hộ.

Lúc 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phối hợp kiểm tra thực tế các căn hộ kinh doanh hộp ngủ tại tầng 4, 5, 6 và 11 block B chung cư 24AB. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với chủ căn hộ kinh doanh hộp ngủ và BQL, BQT chung cư.

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra các căn hộ kinh doanh hộp ngủ tại chung cư 24AB sáng 28.5 Trần Duy Khánh

Theo thành viên đoàn kiểm tra, buổi kiểm tra PCCC tại chung cư 24AB sáng 28.5 do PC07 chủ trì. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện tại chung cư 24AB có 7 căn hộ cải tạo thành nhiều hộp ngủ (trung bình 18 - 20 hộp ngủ/căn) để cho sinh viên thuê. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ các căn hộ phải chấp hành tháo dỡ hộp ngủ xây dựng sai phép, trả lại hiện trạng ban đầu. Tất cả chủ căn hộ kinh doanh hộp ngủ tại chung cư đều chấp hành tháo dỡ. UBND P.25 có trách nhiệm giám sát công tác tháo dỡ hộp ngủ của các chủ căn hộ tại chung cư 24AB.

B ẤT CHẤP PHÁP LUẬT

Liên quan loạt bài phản ánh Bất an hộp ngủ ở TP.HCM, UBND P.25 (Q.Bình Thạnh) cho biết từ nhiều năm qua, phường đã lập danh sách giám sát, theo dõi các cơ sở kinh doanh mô hình này. UBND P.25 đã kiểm tra, xử lý, yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh hộp ngủ không đúng quy định, không đảm bảo an toàn PCCC. Thế nhưng, một số cơ sở kinh doanh hộp ngủ vẫn hoạt động, chưa chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý. UBND P.25 đang tiến hành kiểm tra, phúc tra tất cả cơ sở kinh doanh hộp ngủ trên địa bàn để có biện pháp xử lý.

Đoàn kiểm tra do PC07 chủ trì có mặt tại chung cư 24AB Trần Duy Khánh

Trong chiều 28.5, chúng tôi quay lại ghi nhận nhiều cơ sở kinh doanh hộp ngủ trên địa bàn P.25 (mà Báo Thanh Niên phản ánh trước đó) vẫn mở cửa, dẫn người có nhu cầu đi xem hộp ngủ để thuê. Sau khi liên hệ, chúng tôi được người quản lý hàng chục hộp ngủ trên đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh) báo giá 1,4 triệu đồng/người/tháng.

Cơ sở này được cải tạo từ 2 căn nhà liền kề, cao 6 tầng, có 15 phòng, ngăn ra thành 90 hộp ngủ. Tầng trệt được sử dụng làm bãi để xe máy, chỉ có một lối cầu thang dùng để lên xuống. Chúng tôi được người quản lý dẫn đi xem hộp ngủ ở lầu 4 và 6 của căn nhà. Bên trong mỗi phòng có 3 giường tầng, 1 máy lạnh, 1 tủ lạnh, 1 kệ bếp nấu ăn. Ngoài ra, trên các bức tường chi chít đường dây điện, dây cáp mạng chắp nối.

Tầng trệt của cơ sở kinh doanh hộp ngủ trên đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh) sử dụng để xe máy Du Yên - Trần Duy Khánh

Theo người quản lý, 2 căn nhà này cải tạo được 90 giường ngủ, dành cho 90 người thuê sinh sống trong 15 phòng. Khi chúng tôi được dẫn đi xem một căn phòng ở lầu 4, dù không có ai nấu ăn nhưng bếp vẫn đang cắm điện.

Tương tự, tại cơ sở hộp ngủ Home 157 (trên đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh (Báo Thanh Niên đã phản ánh) có khoảng 70 hộp ngủ vẫn hoạt động bình thường, người thuê hầu hết là sinh viên. Người quản lý tên K. cho hay vẫn còn giường cho nữ thuê và có thể xem phòng, dọn vào ở ngay lập tức.

Bếp nấu ăn tại cơ sở kinh doanh hộp ngủ trên đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh) đặt ngay cầu thang bộ Du Yên - Trần Duy Khánh

Cơ sở Orika Home với hàng chục hộp ngủ (ở hẻm 69 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh) cũng hoạt động bình thường. Qua điện thoại, người quản lý cơ sở này giới thiệu vẫn còn giường cho thuê, giá từ 1,6 - 1,7 triệu đồng/người/tháng. Căn nhà phố 5 tầng với hơn 30 hộp ngủ (hẻm 35 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh) theo ghi nhận của chúng tôi thì mọi hoạt động, sinh viên thuê tại đây vẫn diễn ra bình thường. Người quản lý cũng hướng dẫn chúng tôi đến xem hộp ngủ...

Bếp điện đặt trong phòng của hộp ngủ tại cơ sở trên đường D5 (P.25, Q.Bình Thạnh) Du Yên - Trần Duy Khánh

N GƯỜI THUÊ KHÔNG QUAN TÂM AN TOÀN PCCC

Trong những ngày thuê và sống tại hộp ngủ nằm trong căn hộ 5.4B (chung cư 24AB), chúng tôi tiếp cận với nhiều nữ sinh viên ở đây và được biết đa phần họ thuê hộp ngủ ở đây với giá 2,2 triệu đồng/người/tháng vì gần trường, chi phí rẻ chứ không quan tâm đến việc bảo đảm an toàn PCCC.

Sinh viên sống chen chúc nhau trong phòng tại KTX số 45C, đường D5, P.25 Du Yên - Trần Duy Khánh

Tiếp xúc với chúng tôi, Đ.T.C (20 tuổi, đang là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương) cho biết từ khi thuê hộp ngủ ở đây, C. không để ý đến vấn đề đảm bảo an toàn PCCC. Lý do là thuê ở chung cư 24AB gần trường học, đi lại thuận tiện, chi phí sinh hoạt rẻ hơn thuê phòng trọ bên ngoài. Tương tự, sinh viên tên H. (21 tuổi) chia sẻ chọn thuê hộp ngủ trong chung cư 24AB vì gần trường và hộp ngủ nằm ở căn hộ chung cư tiện lợi hơn ở phòng trọ. "Tôi ở đây hơn 1 năm rồi, cũng không quan tâm gì về PCCC, thoát nạn. Thời gian qua, thấy có nhiều vụ cháy chung cư mini, nhà trọ cho thuê ở Hà Nội dẫn đến nhiều người tử vong thì tôi mới để ý, cảm thấy lo lắng", H. chia sẻ.

Trong những ngày sống ở hộp ngủ tại căn hộ 5.4B, PV nhận thấy các vấn đề đảm bảo an toàn PCCC, lối thoát nạn đều bị "lãng quên". Căn hộ chỉ rộng hơn 90 m² được ngăn thành 4 phòng. Bên trong các phòng lắp đặt các hộp ngủ có diện tích 2 m² (có tổng cộng 20 hộp ngủ), máy lạnh mở 24/24. Trong căn hộ này, 20 sinh viên thay nhau nấu ăn bằng bếp gas vào buổi trưa, tối. Bên cạnh đó, các sinh viên còn sử dụng ấm đun nước siêu tốc cùng lúc… Trong căn hộ này không dán thông báo nhắc nhở nào về việc chú ý bếp lửa, rút điện thiết bị khi không sử dụng hay chú ý về an toàn cháy nổ...