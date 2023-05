Bất an qua cầu Câu Lâu cũ

Q UÁ RUNG LẮC

Cầu Câu Lâu cũ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn dài hơn 800 m, mặt cầu rộng 7 m, nằm trên tuyến QL1 nối H.Duy Xuyên (bờ nam) và TX.Điện Bàn (bờ bắc). Cầu được xây khoảng năm 1963, đến nay đang trong tình trạng xuống cấp, tải trọng hạn chế. Cũng vì cầu quá cũ nên đã có cầu Câu Lâu mới được xây thêm cách cầu cũ gần 100 m về phía hạ lưu, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2004. Dù vậy, nhiều người dân vẫn muốn đi qua cầu cũ để rút ngắn quãng đường (muốn đi cầu mới phải đi vòng từ 700 m đến 2 km). Sợ mất an toàn, chính quyền địa phương cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông qua cầu cũ.

Đoạn lan can dài 11,5 m của cầu Câu Lâu cũ bị gãy MẠNH CƯỜNG

Mối lo càng gia tăng sau sự cố gãy đổ hàng lan can cầu cũ hôm 13.5, xảy ra tại vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía nam. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn lan can dài 11,5 m gãy trơ ra thép hoen gỉ. Khối bê tông ở chân lan can cũng vỡ, lộ cốt thép, nguy cơ tiếp tục gãy đổ. Ngoài ra, bề mặt cầu xuất hiện những vết nứt kéo dài; một số mố cầu có dấu hiệu sụt lún…

Anh Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, ở H.Duy Xuyên) cho hay nhiều người dân muốn tiết kiệm thời gian lưu thông nên chọn cách đi qua cây cầu cũ này, dù biết "tuổi thọ" của cầu đã quá lớn và hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng. "Mỗi ngày có cả ngàn phương tiện lưu thông qua lại trên cây cầu cũ này. Mỗi khi có xe trọng tải lớn khoảng 8 - 10 tấn đi qua, cầu rung lắc khiến người đi xe máy rất lo sợ. Chúng tôi mong cấp trên sớm có hướng khắc phục, sửa chữa để bà con yên tâm lưu thông", anh Hải nói.

Khối bê tông ở chân lan can bị vỡ, lộ cốt thép hoen gỉ

"G IẢM" TRỌNG TẢI

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch UBND H.Duy Xuyên, cho biết nguyên nhân đứt gãy lan can hôm 13.5 có thể do cầu Câu Lâu đã cũ, thời gian qua phương tiện đổ dồn về cầu cũ (do cầu mới đang trong quá trình sửa chữa) càng gây thêm áp lực. Trên lan can cầu cũ có treo nhiều cáp, ống nước..., khi phương tiện di chuyển đã tạo ra rung lắc, làm gãy lan can. "Kinh phí khắc phục, sửa chữa rất lớn. UBND H.Duy Xuyên đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, T.Ư hỗ trợ kinh phí và giải pháp khắc phục để cải tạo. Đồng thời, kiểm định thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe, hoặc giao cầu này để Sở GTVT quản lý vận hành", ông Đức nói.

Cầu Câu Lâu cũ xuống cấp nghiêm trọng

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND H.Duy Xuyên, TX.Điện Bàn, Sở GTVT và Khu quản lý đường bộ 4 về việc tổ chức giao thông, sửa chữa, kiểm định và thử tải đảm bảo an toàn lưu thông trên cầu Câu Lâu cũ. Cụ thể, giao UBND H.Duy Xuyên điều chỉnh giới hạn tải trọng qua cầu Câu Lâu cũ từ 10 tấn xuống dưới 5 tấn; tổ chức cắm biển tại hiện trường, có giải pháp rào chắn an toàn ngay đoạn gãy trụ lan can; tiếp tục khảo sát các đoạn khác trên toàn bộ công trình, nếu có nguy cơ gãy đổ thì tìm giải pháp khẩn cấp để xử lý. "Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để Sở GTVT triển khai thực hiện công tác kiểm định, sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Câu Lâu cũ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và đi lại của nhân dân", ông Quang nói.