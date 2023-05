Quảng Nam: Cầu dài hơn 800 m bắc qua sông Thu Bồn bị đứt gãy lan can

Chiều 13.5, ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch UBND H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, cây cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn vừa bị đứt gãy lan can tại vị trí do địa phương quản lý. Hiện vị trí đứt gãy đã được hàn lại tạm thời để bảo vệ.



Trưa cùng ngày, nhiều người đi đường hoảng hồn phát hiện cầu lan can Câu Lâu cũ (cầu trên QL1A cũ) bắc qua sông Thu Bồn nối TX.Điện Bàn và H.Duy Xuyên bị đứt gãy, tạo khoảng trống lớn ngay thành cầu, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Một phần lan can cầu Câu Lâu bị đứt gãy NAM THỊNH

Vị trí đứt gãy tại nhịp số 8 tính từ mố phía nam. Trụ lan can và tay vịn phía đông đã đứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5 m, cao 0,9 m. Ngoài ra, trụ lan can và tay vịn phía tây cũng có hiện tượng rạn nứt, bê tông vỡ, lộ cốt thép hoen rỉ, nguy cơ tiếp tục gãy đổ gây mất an toàn cho cầu cũng như người tham gia giao thông.

Tiếp nhận thông tin, UBND H.Duy Xuyên đã chỉ đạo công an và các đơn vị có liên quan chốt chặn, tiến hành rào chắn lan can phần nứt gãy và cắm biển cấm tải trọng xe trên 5 tấn lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại.

Ông Nguyễn Thế Đức cho biết, nguyên nhân đứt gãy lan can cầu có thể do cầu Câu Lâu đã cũ, trong quá trình sửa chữa cầu Câu Lâu mới thời gian qua phương tiện đổ dồn về cầu cũ gây áp lực. Trên lan can cầu treo nhiều cáp, ống nước... quá trình nhiều phương tiện di chuyển tạo ra rung lắc dẫn đến gãy lan can cầu.

Vị trí đứt gãy dài hơn 11 m NAM THỊNH

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 13.5

Ông Đức cho hay, cây cầu này dài hơn 800 m, nối liền H.Duy Xuyên và TX.Điện Bàn nên kinh phí khắc phục, sửa chữa rất lớn. UBND H.Duy Xuyên đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí, giải pháp khắc phục để sửa chữa, cải tạo. Đồng thời, kiểm định thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe, hoặc giao cầu này để Sở GTVT quản lý vận hành.