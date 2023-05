Quảng Nam: Lừa chạy việc về làm tại sân bay Chu Lai, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Chiều 13.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Minh Phương (36 tuổi, ở P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành đọc quyết định khởi tố Phan Minh Phương X.M.

Theo điều tra, Phan Minh Phương làm việc tại sân bay Chu Lai (đóng ở xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành). Cuối năm 2019, khi biết anh P.M.V. (27 tuổi, ở xã Tam Nghĩa) đang làm việc tại sân bay Đà Nẵng muốn xin về sân bay Chu Lai làm việc để gần nhà, Phương nói có quen biết lãnh đạo sân bay Chu Lai nên có thể xin việc cho anh V.

Phương nói với anh V. rằng để xin được về làm tại sân bay Chu Lai thì phải mất chi phí là 500 triệu đồng và đưa trước 300 triệu đồng lo việc ban đầu, khi có quyết định thì đưa 200 triệu đồng còn lại. Đồng thời, hứa với anh V. chậm nhất tháng 6.2020 sẽ có quyết định nhận công tác.

Tin tưởng lời hứa hẹn của Phương nên anh V. đã đưa cho Phương 300 triệu đồng. Tuy nhiên đã qua thời gian theo hứa hẹn vẫn không xin việc được, anh V. đòi lại tiền thì Phương không trả, trốn tránh. Tháng 1.2023, anh V. đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) tố cáo hành vi lừa đảo của Phương.