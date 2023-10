Bất an sau vụ xả súng chết người, khách Trung Quốc đến Thái Lan tụt giảm

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến nước này trong tuần từ 2 - 8.10 đã giảm 75.093 lượt so với tuần trước (106.472). Đây là tuần cao điểm khi có kỳ nghỉ 8 ngày trung thu và quốc khánh Trung Quốc, tuần thứ 2 trong chương trình miễn visa 5 tháng cho khách Trung Quốc nhưng lại xảy ra vụ bắn chết người trong Siam Paragon ở Bangkok.



Bộ này cho biết, tuần đầu tháng 10, Thái Lan đón 497.966 khách du lịch nước ngoài, giảm 9,86% so với tuần trước. Ngoài khách Trung Quốc, các thị trường khách du lịch nước ngoài quan trọng đến Thái Lan cũng giảm. Cụ thể, Trung Quốc giảm 29,47%, Hàn Quốc giảm 26,77%, Malaysia giảm 20,43%, Ấn Độ giảm 8,22%...

Khách Trung Quốc đến Thái Lan tụt giảm trong kỳ nghỉ cao điểm AFP

Theo Thaiger, Bộ Thể thao và Du lịch thừa nhận vụ xả súng bi thảm tại trung tâm mua sắm Siam Paragon, trong đó một phụ nữ Trung Quốc thiệt mạng, góp phần quan trọng khiến lượng khách du lịch sụt giảm, điều này cũng làm lan truyền cảm giác bất an của du khách, đặc biệt đến từ Trung Quốc.

Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan dự báo, những tuần tới có thể chứng kiến xu hướng giảm lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan từ vụ nổ súng nói trên. Theo Tổng giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool, vụ xả súng ở Siam Paragon đã có tác động ngắn hạn đến tâm lý của khách du lịch Trung Quốc khi nhiều đoàn và khách du lịch lẻ đã hoãn hoặc hủy chuyến tham quan.

Ngoài ra, còn do lo ngại an ninh toàn cầu xuất phát từ cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Bên cạnh đó, ngành du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức do các yếu tố như giá nhiên liệu tăng, lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung sau các cuộc xung đột gần đây.

TAT nhận định, xung đột Hamas - Israel có thể ảnh hưởng đến các chuyến du lịch của nhóm gia đình, những người nhạy cảm với các vấn đề an ninh. TAT cũng có kế hoạch gửi "tâm thư" trong tháng này với bảy công ty lữ hành lớn của Trung Quốc, bao gồm hãng Spring Airlines và các đại lý du lịch trực tuyến, để mang lại nhiều hơn du khách Trung Quốc tới Thái Lan.

Tuy nhiên, TAT vẫn tin rằng biện pháp miễn thị thực cho khách du lịch từ Trung Quốc và Kazakhstan sẽ giúp Thái Lan đạt được mục tiêu 28 triệu khách du lịch nước ngoài vào cuối năm nay. Trong đó có 4 triệu lượt khách Trung Quốc.

Để đạt mục tiêu, Thái đang tính đến việc gia hạn miễn thị thực cho khách du lịch từ Ấn Độ. Tuy nhiên, trước tiên TAT sẽ đánh giá kết quả miễn thị thực cho khách du lịch từ Trung Quốc và Kazakhstan, có thể mất tới 2 tháng, trước khi quyết định có mở rộng đặc quyền tương tự cho khách du lịch từ các quốc gia khác hay không.