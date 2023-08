Bắt băng trộm chó lộng hành ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 25.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ 9 nghi phạm để điều tra làm rõ về hành vi trộm chó trên địa bàn liên huyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu.



Băng trộm chó bị công an bắt giữ CTV

9 nghi phạm gồm: Bùi Văn Chín (39 tuổi); Lâm Thái Hà (40 tuổi); Lương Minh Hoàng (27 tuổi); Nguyễn Văn Nam (56 tuổi); Đỗ Ngọc Khang (26 tuổi, cùng ngụ TX.Phú Mỹ); Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi, ngụ Nghệ An); Âu Dương Cẩn (39 tuổi); Huỳnh Kim Tuấn (46 tuổi, cùng ngụ H.Châu Đức) và Bùi Văn May (45 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ).

Theo thông tin ban đầu, các nghi phạm trên đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn TX.Phú Mỹ và H.Châu Đức rồi đưa về tập kết tại quán nhậu Cầy Tơ 89 thuộc KP.Thị Vải, P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) do May làm chủ.

Băng trộm này hoạt động từ lâu, nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng Công an TX.Phú Mỹ và Công an P.Mỹ Xuân.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 2 giờ 30 ngày 25.8, các trinh sát Công an TX.Phú Mỹ phối hợp Công an P.Mỹ Xuân đã mật phục bắt quả tang các nghi phạm trên sau khi trộm chó rồi đưa đến tập kết tại quán nhậu do May làm chủ.

Dụng cụ dùng để trộm chó CTV

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 19 con chó, 4 xe máy, 5 bộ kích điện gồm bình ắc quy và 6 cây chĩa tự chế có gắn sẵn dây điện được các nghi phạm sử dụng để trộm cắp tài sản, cùng nhiều bao tải, băng keo đen, dây kẽm, các chai nhựa đựng ớt bột được các nghi phạm mang theo để chống trả khi bị phát hiện.

Các nghi phạm khai với công an, mỗi lần đi trộm chó phải báo cho May biết. May sẽ chuẩn bị sẵn công cụ, phương tiện để các nghi phạm này đến quán nhậu lấy rồi chạy xe máy đi bắt trộm chó.

Những con chó bị bắt được các nghi phạm đưa đến quán nhậu Cầy Tơ 89 của Bùi Văn May để tập kết, bán cho May với giá bán 45.000 đồng/kg.