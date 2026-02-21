Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt bị can bị truy nã về hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi

Nam Long
21/02/2026 21:52 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 8 tuổi rồi bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã, sau đó bắt giữ được bị can này.

Ngày 21.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an tỉnh vừa bắt giữ bị can bị  truy nã Cao Trung Đông (47 tuổi, ở ấp Long Khánh, xã Long Thành, Vĩnh Long) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bắt bị can bị truy nã về hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi- Ảnh 1.

Bị can Cao Trung Đông tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 24.6.2025, Đông đến ấp Cái Đôi, xã Long Thành thì thấy cháu S.N.T (8 tuổi) ngồi chơi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dâm ô với bé T. Sau đó, mẹ nạn nhân phát hiện sự việc và tố giác hành vi của Đông đến cơ quan công an.

Ngày 29.8.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Đông. 

Quá trình điều tra xác định Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã bị can đối với Đông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ được Đông khi đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Hiện, bị can Đông được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dâm ô và trốn lệnh truy nã theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vĩnh Long: Khởi tố bị can dâm ô bé gái 8 tuổi

Vĩnh Long: Khởi tố bị can dâm ô bé gái 8 tuổi

Người đàn ông dâm ô 3 bị hại, bị Công an TP.Cần Thơ khởi tố cho tại ngoại, nhưng vẫn tiếp tục hành vi đồi bại với bé gái 8 tuổi khác ở Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

dâm ô Vĩnh Long truy nã khởi tố Dâm ô bé gái 8 tuổi
