Bắt bị can bị truy nã về hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi

Ngày 21.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an tỉnh vừa bắt giữ bị can bị truy nã Cao Trung Đông (47 tuổi, ở ấp Long Khánh, xã Long Thành, Vĩnh Long) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bị can Cao Trung Đông tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 24.6.2025, Đông đến ấp Cái Đôi, xã Long Thành thì thấy cháu S.N.T (8 tuổi) ngồi chơi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dâm ô với bé T. Sau đó, mẹ nạn nhân phát hiện sự việc và tố giác hành vi của Đông đến cơ quan công an.

Ngày 29.8.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Trung Đông.

Quá trình điều tra xác định Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30.12.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã bị can đối với Đông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ được Đông khi đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Hiện, bị can Đông được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dâm ô và trốn lệnh truy nã theo quy định của pháp luật.