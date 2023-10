Bắt bị can đâm chết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trang Sĩ Tiến (19 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Bị can Tiến đã đâm chết 1 thiếu niên 16 tuổi khi giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Bị can Trang Sĩ Tiến tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra, trước đó, Tiến và L.N.T. (15 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long) có hẹn gặp nhau tại một công viên ở khóm 1, P.4, TP.Vĩnh Long để nói chuyện về việc Tiến đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook làm ảnh hưởng đến anh của N.T.

Đến khoảng 1 giờ ngày 5.10, Tiến được một người bạn chở đến điểm hẹn thì gặp một nhóm thanh niên, trong đó có N.M.K. (16 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, H.Long Hồ - đi cùng nhóm với N.T) nên Tiến dừng lại nói chuyện.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện qua lại, K. bất ngờ xông vào đánh Tiến bằng tay. Bị K. đánh, Tiến liền rút dao thủ sẵn trong túi áo khoác đâm một cái trúng vào ngực của K. khiến K. bỏ chạy. Tiến đuổi theo rồi tiếp tục đâm vào lưng K. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường.

K. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Khi biết tin K. tử vong, Tiến đến Công an P.4 (TP.Vĩnh Long) để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện vụ giết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ để xử lý.