Ngày 25.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Tâm (41 tuổi, ở phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tâm là bị can trong vụ đánh người trước trụ sở công an.

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Minh Tâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân về vấn đề tiền lương, khoảng 20 giờ ngày 14.7.2026, khi bà P.T.K.H và ông V.M.T (là Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Y.N) đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị Lê Minh Tâm, Nguyễn Bảo Sang (21 tuổi, cùng là nhân viên Công ty Y.N) và Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, vợ của Tâm) chặn đánh.

Tại đây, Tâm, Sang và Thủy đã có hành động nắm kéo người bà H. và ông T., đồng thời dùng tay, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho 2 người này.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an phường Long Xuyên đã kịp thời ra can ngăn và mời các bên vào trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, sau khi bị đánh, bà H. và ông T. đều bị thương tích tỷ lệ 3%.

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thủy về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra, Công an phường Long Xuyên nhiều lần gửi giấy triệu tập Tâm đến để làm việc, nhưng Tâm không chấp hành.

Trước thái độ xem thường pháp luật của Tâm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú thành lệnh bắt tạm giam đối với Tâm.

Hiện vụ đánh người trước trụ sở công an được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.