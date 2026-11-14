Công an làm rõ vụ tài xế ô tô đánh người đi xe máy ở Tây Ninh

Ngày 14.11, tin từ Công an phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đang xác minh vụ tài xế ô tô đánh người đi xe máy trên đường.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13.11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ (thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) xảy ra vụ đánh người trên đường.

Tài xế N.T.L tại Công an phường Thanh Điền ẢNH: CA

Người đi xe máy là anh T.H.P (36 tuổi, ở khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe đi từ hướng ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ.

Cùng thời điểm này, tài xế N.T.L (32 tuổi, ở khu phố Trường An, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng. Trong quá trình lưu thông, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, L. dừng xe, bước xuống và có hành vi dùng tay, chân đánh anh P. ngã xuống đường. L. vừa đá nhiều cái vào vùng đầu, cơ thể anh P., vừa nói "đụng xe, mày có tiền đền không".

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân, nhiều người quay clip, sau đó đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem clip bày tỏ bức xúc.

Người chạy xe máy bị tài xế N.T.L hành hung. Người xem clip bày tỏ bức xúc về hành vi đánh người

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa anh P. đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, công an tiến hành xác minh, thu thập thông tin và mời những người có liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Hiện Công an phường Thanh Điền tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, các tình tiết liên quan vụ tài xế ô tô đánh người đi xe máy để xử lý theo quy định của pháp luật.