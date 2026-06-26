Khởi tố tài xế ô tô tông xe máy dừng chờ đèn đỏ làm 2 người tử vong

Chiều 26.6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hận (24 tuổi, ở ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hận là tài xế ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn thuộc tỉnh Vĩnh Long, làm 2 người tử vong ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 53 phút ngày 20.6, Hận điều khiển xe ô tô biển số 64A-154.47 chở theo anh Lưu Duy Phong (24 tuổi, ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, ô tô của Hận bất ngờ tông vào xe máy biển số 64AB-323.39, do anh N.H.T (22 tuổi, ở khóm 9, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ theo hướng Cần Thơ - Vĩnh Long. Trên xe anh T. chở theo chị H.N.A.V (21 tuổi, ở ấp Phú Đức, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Cú tông mạnh khiến chị V. tử vong tại hiện trường. Anh T. bị thương nguy kịch, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, đến 0 giờ 4 phút ngày 21.6 tử vong tại bệnh viện.

Qua test nhanh, tài xế xe Hận không dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Được biết, Lưu Duy Phong đang bị Công an phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long phát thông báo truy tìm do có liên quan trong vụ cố ý gây thương tích, xảy ra khoảng 0 giờ 20 phút ngày 23.3.2026, tại khu vực cổng Bến xe khách Vĩnh Long (đường Phó Cơ Điều, phường Tân Hạnh).

Hiện vụ ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ làm 2 người tử vong được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.