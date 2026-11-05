Khởi tố nữ tài xế lái VF3 chèn ép, tông vào thai phụ đi xe máy điện

Ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại P.Lào Cai) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sang là nữ tài xế lái xe VF3 có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên (P.Lào Cai).

Nữ tài xế Võ Tuyết Sang làm việc tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1.11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân (P.Lào Cai), Sang điều khiển ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (36 tuổi, trú tại P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Thấy chị P.T.T điều khiển xe máy điện vượt lên vỉa hè rồi vòng xuống đường và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên áp sát xe máy điện. Sau đó, Sang húc va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Cơ quan công an xác định, chị P.T.T đang mang thai. Sau va chạm, chị T. đến điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Làm việc với cơ quan công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Đáng chú ý, Sang khai, việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đi xe máy.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.