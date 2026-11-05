Lào Cai: Nữ tài xế chèn ép, tông vào thai phụ đi xe máy điện

Ngày 5.11, Công an P.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã tiến hành triệu tập Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, P.Lào Cai), là nữ tài xế có hành vi điều khiển ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên (P.Lào Cai).

Nữ tài xế lái ô tô tông vào thai phụ đi xe máy điện ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận khoảng 15 giờ ngày 1.11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân (P.Lào Cai), Sang điều khiển ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (36, trú tại P.Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Thấy chị P.T.T điều khiển xe máy điện vượt lên vỉa hè rồi vòng xuống đường và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục điều khiển ô tô tiến lên áp sát xe máy điện. Sau đó, Sang húc va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Cơ quan công an xác định, chị P.T.T đang mang thai. Sau va chạm, chị T. đến điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Làm việc với cơ quan công an, Võ Tuyết Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở việc di chuyển của chị P.T.T. Đáng chú ý, Sang khai, việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc khi hai bên xảy ra cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đi xe máy.

Công an P.Lào Cai đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.