Công an làm việc với nữ tài xế chèn ép, tông vào người đi xe máy

Ngày 3.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, công an phường đã mời một nữ tài xế lái ô tô VF3 (chưa cung cấp danh tính) lên làm việc, vì có hành vi chèn ép, tông vào đuôi xe máy của một phụ nữ tham gia giao thông trên đường Hoàng Liên.

Nữ tài xế lái ô tô tông vào người phụ nữ đi xe máy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mời các bên liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc này.

Trước đó, ngày 1.11, trên đường Hoàng Liên xảy ra vụ việc nữ tài xế điều khiển ô tô chèn ép một người phụ nữ đi xe máy. Khi không thể đi thẳng, người phụ nữ đi xe máy đã bẻ lái, phi xe lên vỉa hè, vòng xuống đường rồi dừng chờ trước vạch kẻ ngang đường.

Tuy nhiên, nữ tài xế tiếp tục điều khiển ô tô chạy theo, đâm thẳng vào đuôi xe máy, khiến người phụ nữ loạng choạng, suýt ngã xuống đường.

Sau khi bị đâm trúng, người đi xe máy bỏ phương tiện đổ ngã dưới đường, lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Lúc này, một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người đi xe máy rồi dừng lại. Sau đó, nữ tài xế ô tô cũng lao ra khỏi xe, tiến tới xô đẩy người đi xe máy thì bị nam thanh niên đi cùng cản lại.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông khác đi đến can ngăn. Sau đó, nữ tài xế ô tô cùng người đàn ông đã lái xe rời khỏi hiện trường xảy ra vụ việc. Toàn bộ quá trình nêu trên đã được camera an ninh của nhà dân ven đường ghi nhận lại.