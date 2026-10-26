Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào 15 giờ 49 phút ngày 17.10.2026 trên quốc lộ 17, đoạn qua địa bàn xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thống, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 17. Khi đến khu vực gần Km87+700, tài xế bức xúc phát hiện ở hướng ngược lại xuất hiện một xe con khác màu trắng hiệu VinFast đang bất chấp luật, cố tình dừng xe ở làn đường ngược chiều.

Nữ tài xế bị CSGT xử phạt vì dừng ô tô ngược chiều trên quốc lộ - Video: Cục CSGT

Đáng nói, khi phát hiện ô tô gắn camera hành trình, xe con màu trắng vẫn không chịu đánh lái trở về đúng làn đường quy định. Tình huống gây cản trở giao thông khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Theo thông từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh của người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic, Tổ CSGT Tân Yên, thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Bắc Ninh đã xác minh và xử lý vụ việc. Ngày 24.10, lực lượng chức năng đã mời nữ tài xế N.T.T (sinh năm 1992, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) đến làm việc. Đồng thời lập biên bản xử lý người này về hành vi dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.

Cục CSGT khuyến cáo, dừng xe dù chỉ trong thời gian ngắn cũng phải đúng quy định. Mỗi người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe, không gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dừng xe sai quy định xử phạt ra sao? Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi "dừng xe ngược với chiều lưu thông của làn đường" (căn cứ điểm d, khoản 2, điều 6).



