Tình huống giao thông nguy hiểm được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng 17.10.2026 trên đường dẫn vào cửa khẩu Bắc Luân 2, thuộc địa bàn phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Xe taxi quyết không nhường đường ô tô đi ngược chiều, dẫn đến tai nạn đối đầu - Video: MXH

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe taxi màu xanh dương đang di chuyển trên đường dẫn vào cửa khẩu Bắc Luân 2. Lúc này, phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô con khác màu trắng đang bất chấp luật chạy ngược chiều. Đáng nói, không rõ do tài xế xe taxi không kịp quan sát hay do cố tình không nhường đường, chiếc xe taxi sau đó đã lao thẳng vào ô tô con chạy ngược chiều dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu.

Hậu quả, hai xe bị hư hỏng nặng. Xe taxi mất lái lao ra giữa đường nhưng may mắn không gây thêm tai nạn liên hoàn.

Cả 2 tài xế đều có thể bị xử phạt

Theo quy định tại điều 12 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi tránh xe đi ngược chiều. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi đang di chuyển đúng phần đường, tài xế vẫn có trách nhiệm chủ động phòng tránh nguy hiểm, không được cố tình gây va chạm với phương tiện khác.

Đối với tình huống trong đoạn video nói trên, tài xế ô tô màu trắng có dấu hiệu vi phạm quy định về chiều lưu thông. Theo điểm d, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "cấm đi ngược chiều" có thể bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng. Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Không riêng tài xế ô tô chạy ngược chiều, người lái xe taxi cũng có thể bị xử phạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, tài xế taxi cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu cơ quan chức năng xác định người này đã phát hiện xe đi ngược chiều, có đủ điều kiện giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh va chạm nhưng không thực hiện. Theo điểm a, khoản 10, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông có thể bị phạt 20 - 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Dù vậy, chỉ từ hình ảnh camera hành trình chưa đủ cơ sở kết luận tài xế taxi cố tình gây tai nạn. Việc xác định trách nhiệm của từng bên cần căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan chức năng, bao gồm diễn biến va chạm, tốc độ, khả năng quan sát, điều kiện tránh va chạm cũng như hệ thống biển báo, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tình huống cũng là lời cảnh báo đối với người lái ô tô khi gặp phương tiện vi phạm trên đường. Dù có quyền lưu thông theo đúng chiều quy định, tài xế vẫn cần ưu tiên giảm tốc độ, giữ khoảng cách hoặc dừng xe khi cần thiết để phòng tránh tai nạn, thay vì cố giành phần đường với phương tiện đang đi sai luật.