Tình huống giao thông nguy hiểm được xác định xảy ra vào 15 giờ 28 phút ngày 7.10.2026 trên quốc lộ 70, đoạn qua địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 70. Khi đến khu vực Km26+200, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải màu trắng đang dừng, đỗ ngược chiều trên đường để phục vụ bốc, dỡ hàng. Tuy nhiên, thay vì dừng, đỗ về bên phải theo đúng chiều đi của mình; tài xế xe tải lại bất chấp luật, cố tình dừng theo kiểu ngược chiều, thậm chí không nép gọn xe vào sát lề đường, để gần nửa phần thùng choán ra lòng đường.

Ô tô con sau đó phải đánh lái gấp để tránh. Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc ở hướng ngược lại có một xe bồn di chuyển ở hướng ngược lại, suýt dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Suýt chết vì xe tải dừng, đỗ ngược chiều trên quốc lộ - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Qua đó xác định phương tiện bị phản ánh là xe ô tô tải mang biển kiểm soát 21C-072.xx, do ông N.X.P (sinh năm 1979, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Qua làm việc, ông P đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý.

Cơ quan chức năng sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông tài xế nói trên về hành vi "điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình". Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế cần tuân thủ luật giao thông. Hành vi không đi bên phải theo chiều đi của mình, lấn sang phần đường ngược chiều có thể trực tiếp dẫn đến các vụ va chạm đối đầu, đặc biệt nguy hiểm đối với xe tải có kích thước, khối lượng lớn và tại những đoạn đường có tầm nhìn hạn chế.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình (theo điểm b, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.



