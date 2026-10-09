Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 14 giờ 29 phút ngày 6.10.2026 trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn qua địa bàn xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình (huyện Ý Yên, Nam Định cũ).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, hướng từ Ninh Bình về Thanh Hóa. Khi đến khu vực gần cầu Nam Bình, tài xế và nhiều người trên xe giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô con màu đỏ đang chạy ngược chiều.

Kinh hoàng ô tô con phóng "như tên bắn", chạy ngược chiều cao tốc - Video: H.P.T

Đáng nói, không chỉ đi sai luật, tài xế ô tô nói trên còn liều lĩnh lái xe di chuyển với tốc độ khá cao, ngay trên làn đường sát dải phân cách (làn cho phép các xe lưu thông với tốc độ cao). Tình huống suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng kiểu đối đầu nếu tài xế xe gắn camera hành trình và một số xe khác không sớm phát hiện và đánh lái sang phải để tránh.

Thời gian gần đây, Cục CSGT cũng đã tiếp nhận phản ảnh của người dân về một số vụ việc tương tự và tiến hành xác minh, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Đơn vị này khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trường hợp đi nhầm đường hoặc quá lối ra phải tiếp tục di chuyển đến nút giao gần nhất để quay đầu theo đúng quy định, tuyệt đối không quay đầu, lùi xe hoặc đi ngược chiều trên cao tốc. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, chỉ cần một tình huống bất ngờ có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, liên hoàn.

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 30 - 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (khoản 11, điều 6). Ngoài ra, người lái xe vi phạm lỗi này cũng bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



