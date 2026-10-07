Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 8 giờ ngày 3.10.2026 trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn xã Đông Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Suýt “gặp họa” vì ô tô con chạy ẩu, tạt đầu xe khác tại trạm thu phí

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi vừa qua trạm thu phí tại khu vực xã Đông Hưng, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện ở làn bên cạnh bất ngờ xuất hiện một ô tô khác hiệu VinFast VF 3 màu xám, đang đi thẳng đột ngột lách sang phải và chuyển cùng lúc nhiều làn đường để tấp vào lề đường.

Đáng nói, thay vì quan sát kỹ càng để đảm bảo an toàn; tài xế xe điện nói trên lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, đột ngột đánh lái chuyển làn bất chấp nguy hiểm, thậm chí không bật đèn tín hiệu. Tình huống bất ngờ khiến người lái ô tô gắn camera hành trình phải giật mình phanh gấp giảm tốc. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



