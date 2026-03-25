Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, giao thông ùn ứ

Bắc Bình - Anh Thư
25/03/2026 13:58 GMT+7

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng từ miền Tây đi TP.HCM bị ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25.3, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp), tài xế phát hiện phía sau phương tiện bốc khói dữ dội.

Vụ cháy khiến giao thông qua đây tê liệt

Phát hiện sự cố, tài xế điều khiển phương tiện tấp vào làn đường khẩn cấp để kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Trong tình thế cấp bách, tài xế thực hiện thao tác tháo rơ moóc, điều khiển đầu kéo rời khỏi khu vực cháy để giảm thiểu thiệt hại. Dù đã nỗ lực dùng bình chữa cháy tại chỗ để xử lý, nhưng do ngọn lửa quá lớn, tài xế đành bất lực nhìn lửa bao trùm phía sau xe.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau nhiều nỗ lực của các chiến sĩ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người, nhưng phần rơ moóc và hàng hóa bị hư hỏng nặng.

Tài xế bất lực nhìn đám cháy vì ngọn lửa bốc lên quá nhanh

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm, phương tiện gặp nạn nằm chắn một phần đường khiến hàng loạt xe phía sau bị ùn ứ, kéo dài nhiều cây số. Để giảm áp lực giao thông, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tiết các phương tiện rời cao tốc, rẽ ra quốc lộ 1.

Cơ quan chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tài xế điều khiển xe đầu kéo để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, nghi vấn do sự cố kỹ thuật ở phần rơ moóc dẫn đến phát hỏa. Mức độ thiệt hại tài sản cũng đang được thống kê.

TP.HCM: Cháy xe bồn lan qua nhà máy ở xã Nhà Bè, lửa cao ngùn ngụt

Vụ cháy xe bồn xảy ra trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè (TP.HCM), lửa khói bốc cao ngùn ngụt vào trưa ngày 28.1.

