Lùi xe khi đi 'lố' đường rẽ: Phạt cao nhất 40 triệu đồng?

Nhiều tài xế chấp nhận mạo hiểm lùi xe trên đường một chiều hoặc cao tốc sau khi đi quá lối rẽ hoặc lối ra. Tâm lý ngại di chuyển thêm quãng đường dài để quay đầu đúng luật vẫn tồn tại trong một bộ phận người cầm lái tại Việt Nam. Với những quy định hiện tại, việc đi lùi không đúng luật sẽ bị xử phạt nặng nhằm mang tính răn đe.

Ô tô đi lùi trên cao tốc suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo khoản 2, điều 16, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ các hành vi nghiêm cấm lùi xe trên đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ và trên đường cao tốc.

Việc cố tình vi phạm không chỉ có nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn khiến tài xế đối mặt với các mức phạt nghiêm khắc theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Hành vi đi lùi trên cao tốc bị phạt tới 40 triệu, trừ 10 điểm giấy phép lái xe ẢNH: TN

Cụ thể với trường hợp lùi xe trên cao tốc, theo quy định tại điểm đ, khoản 11, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng. Đây là một trong những mức phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông hiện nay. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6 Nghị định 168.

Đối với hành vi lùi xe trên đường một chiều, mức phạt tiền theo quy định từ 2 - 3 triệu đồng, căn cứ tại điểm e, khoản 4, điều 6, Nghị định 168. Tuy nhiên, đây chỉ là mức phạt trong trường hợp vi phạm chưa gây ra hậu quả.

Nếu lùi xe trên đường một chiều dẫn đến tai nạn giao thông, chế tài xử phạt đối với người điều khiển tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6; đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Quy định mới về mức phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe tạo áp lực đủ lớn để thay đổi thói quen lùi xe khi đi quá lối rẽ. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật, tài xế cần di chuyển đến vị trí quay đầu đúng quy định thay vì thực hiện các thao tác lùi xe trái phép trên đường phố cũng như cao tốc.

Ngoài ra, để tránh tình trạng đi quá lối rẽ, người điều khiển phương tiện cần chủ động tập trung quan sát hệ thống biển báo hiệu và dẫn đường. Việc duy trì sự chú ý vào lộ trình thực tế thay vì quá phụ thuộc vào các ứng dụng dẫn đường sẽ giúp tài xế kịp thời chuyển làn, rẽ đúng vị trí cho phép.