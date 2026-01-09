Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Lùi xe khi đi 'lố' đường rẽ: Phạt cao nhất 40 triệu đồng?

Chí Tâm
Chí Tâm
09/01/2026 12:48 GMT+7

Nhiều tài xế chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian, sẵn sàng lùi xe khi đi quá lối rẽ mà không lường trước hậu quả. Theo luật mới, hành vi đi lùi trên cao tốc, đường một chiều bị phạt tiền khá nặng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Nhiều tài xế chấp nhận mạo hiểm lùi xe trên đường một chiều hoặc cao tốc sau khi đi quá lối rẽ hoặc lối ra. Tâm lý ngại di chuyển thêm quãng đường dài để quay đầu đúng luật vẫn tồn tại trong một bộ phận người cầm lái tại Việt Nam. Với những quy định hiện tại, việc đi lùi không đúng luật sẽ bị xử phạt nặng nhằm mang tính răn đe.

Lùi xe khi đi 'lố' đường rẽ: Phạt cao nhất 40 triệu đồng?- Ảnh 1.

Ô tô đi lùi trên cao tốc suýt gây tai nạn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo khoản 2, điều 16, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ các hành vi nghiêm cấm lùi xe trên đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ và trên đường cao tốc

Việc cố tình vi phạm không chỉ có nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn khiến tài xế đối mặt với các mức phạt nghiêm khắc theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Lùi xe khi đi 'lố' đường rẽ: Phạt cao nhất 40 triệu đồng?- Ảnh 2.

Hành vi đi lùi trên cao tốc bị phạt tới 40 triệu, trừ 10 điểm giấy phép lái xe

ẢNH: TN

Cụ thể với trường hợp lùi xe trên cao tốc, theo quy định tại điểm đ, khoản 11, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng. Đây là một trong những mức phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông hiện nay. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6 Nghị định 168.

Đối với hành vi lùi xe trên đường một chiều, mức phạt tiền theo quy định từ 2 - 3 triệu đồng, căn cứ tại điểm e, khoản 4, điều 6, Nghị định 168. Tuy nhiên, đây chỉ là mức phạt trong trường hợp vi phạm chưa gây ra hậu quả. 

Nếu lùi xe trên đường một chiều dẫn đến tai nạn giao thông, chế tài xử phạt đối với người điều khiển tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6; đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Quy định mới về mức phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe tạo áp lực đủ lớn để thay đổi thói quen lùi xe khi đi quá lối rẽ. Để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật, tài xế cần di chuyển đến vị trí quay đầu đúng quy định thay vì thực hiện các thao tác lùi xe trái phép trên đường phố cũng như cao tốc.

Ngoài ra, để tránh tình trạng đi quá lối rẽ, người điều khiển phương tiện cần chủ động tập trung quan sát hệ thống biển báo hiệu và dẫn đường. Việc duy trì sự chú ý vào lộ trình thực tế thay vì quá phụ thuộc vào các ứng dụng dẫn đường sẽ giúp tài xế kịp thời chuyển làn, rẽ đúng vị trí cho phép.

Tin liên quan

Quy định mới cần lưu ý với tài xế xe dịch vụ năm 2026

Quy định mới cần lưu ý với tài xế xe dịch vụ năm 2026

Luật số 118/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 có nhiều thay đổi quan trọng với hoạt động kinh doanh vận tải dịch vụ. Tài xế cần lưu ý về lộ trình lắp thiết bị giám sát để tránh bị phạt theo quy định.

Xe bán tải liều lĩnh chạy ngược chiều cao tốc, bị xe tải ép đi lùi

Ô tô Mazda CX-5 'cướp đường' vượt ẩu, bị xe khác ép đi lùi trên phố

Khám phá thêm chủ đề

lùi xe đi lùi trên cao tốc lùi xe ô tô lùi xe trên cao tốc Nghị định 168
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận