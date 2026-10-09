Xe buýt xem thường luật, 'cướp đường' chạy ngược chiều trên phố

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút trên đường 30 Tháng 4, đoạn qua địa bàn phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai.

Xe buýt xem thường luật, "cướp làn" chạy ngược chiều trên phố - Video: V.T

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên đường 30 Tháng 4, hướng từ vòng xoay Biên Hùng về khu vực ngã 3 Vườn Mít. Lúc này, tài xế bức xúc khi phát hiện từ phía trước xuất hiện một xe buýt màu xanh (số hiệu 1), mang biển kiểm soát 60H-299.09 đang bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Đáng nói, thời điểm diễn ra vụ việc, trên đường đang có rất đông phương tiện di chuyển ở cả hai chiều. Mặc dù vậy, tài xế xe buýt vẫn bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, cố tình cho xe vượt lên, ép các xe khác ở hướng ngược lại phải nép sang phải để tránh.