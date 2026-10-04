Đang lái ô tô gặp mưa lớn, tài xế nên xử lý thế nào cho an toàn?

Mùa mưa đang diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Những ngày gần đây, một số khu vực miền Trung và miền Nam liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt, tại TP.HCM và một số tỉnh thành khu vực Nam bộ, mưa lớn thường diễn ra về chiều tối kết hợp triều cường gây ngập nhiều tuyến đường... khiến cho việc lái ô tô gặp không ít khó khăn dù cho "mưa chẳng tới mặt".

Với người lái ô tô, đặc biệt là tài xế mới, việc điều khiển xe trong điều kiện mưa lớn có thể khó khăn hơn bình thường do tầm nhìn bị hạn chế, nước mưa làm giảm khả năng quan sát gương chiếu hậu, trong khi mặt đường trơn trượt làm tăng nguy cơ mất kiểm soát nếu phanh hoặc đánh lái đột ngột.

Việc điều khiển xe trong điều kiện mưa lớn có thể khó khăn hơn bình thường do tầm nhìn bị hạn chế, nước mưa làm giảm khả năng quan sát Ảnh: BÁ HÙNG

Do đó, nếu gặp mưa lớn khi đang lái ô tô, dù trên đường trường hay đường nội đô, người lái, đặc biệt các tài mới nên chú ý giữ khoảng cách và cẩn trọng hơn trong từng thao tác xử lý.

Giảm tốc độ, tăng khoảng cách với các xe phía trước

Khi mưa lớn, nước phủ trên mặt đường có thể làm giảm độ bám giữa lốp và mặt đường. Tầm nhìn của tài xế cũng bị hạn chế bởi màn nước phía trước, nước bắn từ các phương tiện khác và nước mưa làm giảm tầm quan sát qua gương chiếu hậu. Do đó, điều đầu tiên tài xế nên làm khi đang lái ô tô nhưng gặp mưa lớn là giảm tốc độ. Việc này giúp người lái có thêm thời gian quan sát, xử lý nếu xe phía trước phanh hoặc xuất hiện chướng ngại vật.

Khoảng cách với xe phía trước cũng cần được tăng lên so với điều kiện bình thường. Không nên bám đuôi xe phía trước để tận dụng khoảng trống hoặc nghĩ rằng xe đi trước đã "mở đường".

Khi đang lái ô tô nhưng gặp mưa lớn tài xế nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước Ảnh: BÁ HÙNG

Đặc biệt với các tài mới, không nên chạy sát xe phía trước trong lúc trời mưa. Nước bắn từ bánh xe phía trước có thể làm giảm tầm nhìn đột ngột, trong khi quãng đường phanh trên mặt đường ướt cũng có thể tăng lên, rất dễ xảy ra va chạm trong các trường hợp phanh gấp.

Bật đèn phù hợp để các xe khác dễ nhận diện, không lạm dụng đèn cảnh báo

Trong mưa lớn, khả năng nhận diện phương tiện của các tài xế cũng giảm đáng kể. Vì vậy, người điều khiển ô tô cần sử dụng hệ thống đèn phù hợp để vừa cải thiện khả năng quan sát, vừa giúp các phương tiện khác nhận biết vị trí của xe.

Tùy điều kiện ánh sáng và mức độ mưa, tài xế có thể sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định giao thông. Khi tầm nhìn giảm mạnh, việc bật đèn chiếu gần, đèn sương mù (đèn gầm) giúp xe dễ được nhận diện hơn. Tài xế cũng cần lưu ý không lạm dụng đèn cảnh báo nguy hiểm. Việc bật đèn cảnh báo trong lúc xe vẫn đang di chuyển có thể khiến các phương tiện xung quanh khó nhận biết tín hiệu chuyển hướng của xe.

Khi tầm nhìn giảm mạnh, việc bật đèn chiếu gần, đèn sương mù (đèn gầm) giúp xe dễ được nhận diện hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Đèn cảnh báo nguy hiểm nên được sử dụng trong những tình huống phù hợp, chẳng hạn xe gặp sự cố và phải dừng tại vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Trong điều kiện mưa lớn, thay vì bật đèn cảnh báo liên tục, tài xế cần tập trung lái xe, nếu muốn chuyển làn chuyển hướng, nên bật đèn xi-nhan sớm hơn bình thường để các phương tiện khác nhận biết.

Chú ý quan sát, hạn chế phanh hoặc đánh lái đột ngột

Mưa lớn khiến tài xế khó quan sát các phương tiện, đặc biệt là xe máy, người đi bộ cùng tham gia giao thông. Vì vậy, người lái cần chủ động quan sát phía trước, hai bên và thường xuyên kiểm tra gương chiếu hậu. Theo anh Trần Xuân Quyền, một tài xế có hơn 15 năm kinh nghiệm lái ô tô, khi trời mưa lớn việc quan sát và dự đoán tình huống quan trọng hơn nhiều so với phản ứng vào phút cuối.

"Khi mưa lớn, người lái nên chủ động giảm âm lượng âm thanh trên xe, tập trung quan sát kỹ hơn. Nếu thấy phía trước có xe máy, ô tô hoặc đoạn đường có dấu hiệu ngập… nên hãm phanh, giảm tốc từ sớm thay vì chờ đến gần mới phanh. Việc tập trung quan sát sẽ giúp người lái tránh được việc đạp phanh gấp hoặc đánh lái mạnh khiến xe mất ổn định", anh Quyền chia sẻ thêm.

Việc tập trung quan sát sẽ giúp người lái tránh được việc đạp phanh gấp hoặc đánh lái mạnh khiến xe mất ổn định Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu lái ô tô trên đường trường hay đường cao tốc, tài xế cũng nên tránh chuyển làn liên tục khi trời mưa. Nếu buộc phải chuyển làn, cần quan sát kỹ gương chiếu hậu và điểm mù, bật tín hiệu chuyển hướng từ sớm rồi thực hiện thao tác dứt khoát nhưng không đột ngột. Ngoài ra, cần giữ kính chắn gió sạch, sử dụng cần gạt nước phù hợp và điều chỉnh hệ thống điều hòa để hạn chế kính bị mờ. Đây là những yếu tố tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn khi lái xe trong trời mưa lớn.

Không cố chạy nhanh để "thoát mưa"

Một số tài xế có tâm lý tăng tốc khi mưa lớn với suy nghĩ nhanh chóng vượt qua khu vực mưa như khi đi xe máy. Tuy nhiên, đây là cách xử lý tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Mưa càng lớn, tầm nhìn càng hạn chế và mặt đường càng khó đoán. Tăng tốc đồng nghĩa với việc tài xế có ít thời gian hơn để nhận biết và xử lý các tình huống bất ngờ.

Mưa lớn có thể xuất hiện cùng gió mạnh, nước đọng, vật cản trên đường và các phương tiện di chuyển thiếu quan sát. Việc chạy nhanh không giúp tài xế thoát khỏi nguy hiểm mà có thể rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống bất ngờ.

Việc chạy nhanh để thoát mưa không giúp tài xế thoát khỏi nguy hiểm mà có thể rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống bất ngờ Ảnh: BÁ HÙNG

Thường xuyên sử dụng ô tô đi làm và đưa đón con đi học hàng ngày, anh Lê Hồng Tiến, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Lái xe hàng ngày tôi để ý thấy khi trời bắt đầu mưa, xe máy hay người đi bộ thường sợ mắc mưa nên di chuyển rất nhanh và thường không quan sát kỹ. Do đó người lái ô tô nên đặc biệt chú ý. Lái xe trong mưa lớn quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Khi mưa lớn tốc độ cần được điều chỉnh theo tầm nhìn, tình trạng mặt đường và mật độ phương tiện. Nếu mưa quá lớn, khó quan sát, việc dừng xe ở nơi an toàn, chờ điều kiện cải thiện cũng là một kỹ năng xử lý tình huống".

Cẩn trọng khi đi qua đoạn đường ngập nước

Mưa lớn, kết hợp với triều cường tại một số tỉnh thành phố khu vực Nam bộ những ngày gần đây khiến nhiều nước dâng nhanh làm ngập nhiều tuyến đường. Đây là tình huống cần đặc biệt lưu ý khi ô tô đi qua đường ngập nước. Không nên đánh giá độ sâu của nước chỉ bằng mắt thường, nhất là vào ban đêm hoặc khi nước đang chảy mạnh.

Nếu không xác định được độ sâu, tình trạng mặt đường và khả năng di chuyển của xe, tài xế nên cân nhắc dừng lại hoặc lựa chọn tuyến đường khác. Không nên cố đi qua khu vực nước ngập chỉ vì thấy một số xe khác vẫn đang di chuyển. Với những đoạn nước nông và đủ điều kiện để di chuyển, tài xế cần đi chậm, giữ tốc độ ổn định, hạn chế tạo sóng nước và tránh dừng giữa vùng ngập. Tuyệt đối không tăng tốc đột ngột khi đang ở trong vùng nước.

Nếu không xác định được độ sâu, tình trạng mặt đường và khả năng di chuyển của xe, tài xế nên cân nhắc dừng lại hoặc lựa chọn tuyến đường khác Ảnh: BÁ HÙNG

Đặc biệt, nếu nước đã dâng cao đến khu vực có thể ảnh hưởng đến cửa hút gió động cơ, hệ thống điện hoặc các bộ phận quan trọng của xe, việc tiếp tục di chuyển có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.

Theo các tài xế có kinh nghiệm, người lái không nên chỉ nhìn chiếc xe phía trước để quyết định có đi qua vùng ngập hay không. Mỗi xe có thiết kế và khả năng vận hành khác nhau. Xe phía trước đi được không có nghĩa chiếc xe của mình cũng có thể đi qua an toàn.

Ngoài ra, trong mùa mưa, bên cạnh việc kiểm tra lốp, phanh và hệ thống gạt nước, tài xế nên chủ động tìm hiểu trước các tuyến đường thường xuyên ngập để có phương án di chuyển phù hợp.