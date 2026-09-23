Đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, cần lưu ý gì khi dùng bạt che xe?

Nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang bước vào mùa mưa. Những ngày gần đây, một số khu vực miền Trung và miền Nam liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Trong điều kiện thời tiết này, không phải người sử dụng ô tô nào cũng có chỗ đỗ trong nhà hoặc bãi xe có mái che. Chính vì vậy, phủ bạt là một giải pháp được nhiều chủ xe lựa chọn khi phải bất đắc dĩ đỗ ô tô dưới mưa dài ngày. Bạt có thể giúp hạn chế nước mưa tiếp xúc trực tiếp với thân xe, đồng thời giảm lượng bụi bẩn, lá cây và các chất ô nhiễm bám lên bề mặt sơn.

Tuy nhiên, bạt không phải là "lớp áo giáp" tuyệt đối cho ô tô. Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc khá nhiều vào chất liệu, kích thước, thiết kế của bạt che cũng như cách người dùng phủ và tháo bạt. Đặc biệt, trong điều kiện mưa kéo dài, thân xe thường xuyên ở trạng thái ẩm ướt. Nếu phủ bạt quá kín hoặc sử dụng loại bạt không phù hợp, hơi ẩm có thể bị giữ lại giữa bạt và thân xe. Đây là điều chủ xe cần lưu ý thay vì chỉ quan tâm đến khả năng chống thấm nước của bạt.

Bạt có thể giúp hạn chế nước mưa tiếp xúc trực tiếp với thân xe, đồng thời giảm lượng bụi bẩn, lá cây và các chất ô nhiễm bám lên bề mặt sơn Ảnh: TRẦN HOÀNG

Do đó, nếu sử dụng bạt che khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, chủ xe cần lưu ý một số điều sau đây:

Không phủ bạt ngay khi thân xe còn quá ướt, bám bùn đất

Đây là lưu ý quan trọng đối với người sử dụng ô tô mùa mưa. Nước mưa nhìn bằng mắt thường có vẻ sạch, nhưng thực tế có thể cuốn theo bụi, đất, cát và các chất bẩn trong không khí. Khi thân xe còn ướt và bám bụi, việc kéo bạt qua bề mặt có thể khiến các hạt bụi, cát nằm giữa bạt và lớp sơn.

Trong quá trình xe chịu tác động của gió, bạt có thể dịch chuyển và tạo ma sát với bề mặt sơn. Về lâu dài, điều này có nguy cơ gây ra các vết xước nhỏ hoặc vết xoáy trên lớp sơn. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bạt che cũng lưu ý cần giữ cả xe và mặt trong của bạt sạch để hạn chế nguy cơ này.

Khi thân xe còn ướt và bám bụi, việc kéo bạt qua bề mặt có thể khiến các hạt bụi, cát nằm giữa bạt và lớp sơn Ảnh: TRẦN HOÀNG

Vì vậy, nếu xe vừa chạy dưới mưa về, chủ xe không nhất thiết phải rửa xe ngay lập tức. Nhưng trước khi phủ bạt, cần loại bỏ bùn đất, cát và những chất bẩn dễ gây ma sát; đồng thời để bề mặt xe khô càng nhiều càng tốt.

Ưu tiên sử dụng bạt chuyên dụng, có khả năng thoát hơi ẩm

Không nên nhầm lẫn giữa bạt phủ xe chuyên dụng và các loại bạt nhựa thông thường. Một tấm bạt có khả năng chống nước tốt nhưng hoàn toàn kín có thể hạn chế nước mưa từ bên ngoài, nhưng đồng thời cũng cản trở quá trình thoát hơi ẩm từ bên trong. Khi nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm, hơi ẩm có thể ngưng tụ bên dưới lớp bạt. Tình trạng này dễ xảy ra hơn trong môi trường nóng ẩm, mưa kéo dài.

Với ô tô đỗ dưới trời mưa nhiều ngày, nên ưu tiên loại bạt dành cho sử dụng ngoài trời, có khả năng chống nước nhưng vẫn cho hơi ẩm thoát ra ngoài. Bên trong bạt nên có lớp vật liệu mềm, hạn chế ma sát trực tiếp với sơn. Ngoài ra, kích thước bạt cũng cần phù hợp với thân xe. Bạt quá rộng dễ bị gió làm phồng, rung và va quệt liên tục vào thân xe; trong khi bạt quá chật có thể gây căng các đường may và khó cố định.

Chọn bạt vừa kích thước, có thể cố định chắc chắn

Một trong những tình huống thường bị bỏ qua khi phủ bạt che ô tô là gió mạnh, khiến các cạnh bạt che cọ xát vào thân xe. Nếu chỉ phủ bạt lên xe rồi để phần viền tự do, gió có thể luồn vào phía dưới, khiến bạt phập phồng và liên tục cọ vào nắp ca-pô, nóc xe, cửa hoặc các góc thân xe. Với những khu vực thường xuất hiện mưa lớn kèm gió, nguy cơ này càng rõ rệt.

Nếu chỉ phủ bạt lên xe rồi để phần viền tự do, gió có thể luồn vào phía dưới, khiến bạt phập phồng và liên tục cọ vào nắp ca-pô, nóc xe, cửa hoặc các góc thân xe Ảnh: TRẦN HOÀNG

Do đó, nên chọn bạt có kích thước phù hợp với kiểu dáng và kích thước ô tô. Bạt cũng cần có dây hoặc cơ cấu cố định đủ chắc để hạn chế bị gió cuốn hoặc dịch chuyển. Tuy nhiên, cũng không nên siết quá mức khiến dây hoặc khóa tạo lực kéo bất thường lên thân xe.

Không ít người dùng ô tô thường dùng các loại bạt che nửa thân xe, che kính lái hay nắp ca-pô… với các cạnh có thể kẹp vào khung cửa xe để cố định. Tuy nhiên, loại bạt với cơ cấu cố định này chỉ phù hợp sử dụng khi trời nắng, nếu sử dụng điều kiện trời mưa, nước mưa sẽ theo các cạnh bạt lọt vào bên trong xe, gây ướt các chi tiết nội thất và tạo ẩm mốc.

Theo những người có kinh nghiệm chăm sóc ô tô, bạt phù che phù hợp khi phải đỗ ô tô ngoài trời, nhưng không nên phủ kín xe rồi bỏ mặc trong nhiều ngày mà không kiểm tra. Trong thời gian mưa kéo dài, chủ xe nên tranh thủ những lúc thời tiết tạnh ráo để kiểm tra bề mặt xe, tình trạng bạt và mức độ tích tụ hơi ẩm. Nếu phát hiện bạt bị xê dịch, bên trong xuất hiện nhiều hơi nước hoặc mặt trong bạt ẩm kéo dài, cần xử lý sớm.

Khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, chủ xe nên chọn vị trí đỗ an toàn, hạn chế nguy cơ ngập, giữ xe sạch và khô, sau đó mới sử dụng bạt như một lớp bảo vệ bổ sung Ảnh: TRẦN HOÀNG

Với xe đỗ dưới mái che, việc không sử dụng bạt thường xuyên có thể thuận tiện hơn, bởi xe vẫn được hạn chế tiếp xúc với mưa nhưng có điều kiện thông thoáng tốt hơn. Về cơ bản, bạt che xe chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Khi đỗ ô tô dưới mưa dài ngày, chủ xe nên chọn vị trí đỗ an toàn, hạn chế nguy cơ ngập, giữ xe sạch và khô, sau đó mới sử dụng bạt như một lớp bảo vệ bổ sung.