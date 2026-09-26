    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Tạm giữ tài xế xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

    Trần Cường
    Trần Cường
    Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế lái xe Lexus lạng lách, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình gây ra vụ tai nạn liên hoàn, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Chiều 26.9, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép xe khác và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình gây tai nạn liên hoàn.

    Tài xế tên Nguyễn Văn Điện, bị tạm giữ để điều tra hành vi liên quan đến gây rối trật tự công cộng.

    Tạm giữ tài xế xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn

    ẢNH: CỤC CSGT

    Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 15.9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình đoạn thuộc địa phận thôn An Duyên (xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô (1 xe khách và 2 xe con). Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 xe hư hỏng.

    Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

    Qua dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, người lái xe Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, cản trở xe con biển số 29E-303.XX. Sau đó, xe khách đã tông từ phía sau, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

    Cục CSGT khẳng định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng CSGT trên tuyến đã bàn giao hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến công an địa bàn để điều tra theo thẩm quyền.

    Tin liên quan

    Lạng lách, dừng xe trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

    Đang chạy trên cao tốc, chiếc xe con bất ngờ lạng lách, chèn ép xe khác và dừng đột ngột ở làn sát dải phân cách khiến 2 phương tiện phía sau gặp nạn.

    Khám phá thêm chủ đề

    Cục CSGT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn tai nạn liên hoàn trên cao tốc tài xế xe Lexus gây tai nạn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận