Tạm giữ tài xế xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Chiều 26.9, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép xe khác và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình gây tai nạn liên hoàn.

Tài xế tên Nguyễn Văn Điện, bị tạm giữ để điều tra hành vi liên quan đến gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CỤC CSGT

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 15.9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình đoạn thuộc địa phận thôn An Duyên (xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô (1 xe khách và 2 xe con). Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 xe hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua dữ liệu camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, người lái xe Lexus biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, cản trở xe con biển số 29E-303.XX. Sau đó, xe khách đã tông từ phía sau, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Cục CSGT khẳng định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng CSGT trên tuyến đã bàn giao hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến công an địa bàn để điều tra theo thẩm quyền.