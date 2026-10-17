Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào gần 16 giờ ngày 27.9.2026 trên quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 26. Khi đến khu vực Km 141, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe bán tải màu xám phóng nhanh và vượt lên từ bên trái. Đáng nói, đoạn quốc lộ 26 nơi xảy ra vụ việc mỗi bên chỉ có một làn đường và có vạch kẻ vàng liền nét cấm các xe chạy lấn làn. Mặc dù vậy, nữ tài xế vẫn bất chấp luật, cố tình lái xe bán tải chạy hẳn qua làn ngược chiều để vượt.

Nữ tài xế lái xe bán tải vượt ẩu, bị CSGT phạt 5 triệu đồng - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 tiến hành xác minh. Ngày 14.10.2026, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời chị N.T.L (sinh năm 1991, trú tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển xe ô tô bán tải biển số 47B-202.xx đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, chị L thừa nhận hành vi vi phạm theo phản ánh của người dân vào ngày 27.9.2026 tại Km 141, quốc lộ 26, thuộc xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L về hành vi "điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt". Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế cần tuân thủ luật giao thông. Đừng để "vượt ẩu" thành thói quen, chỉ thực hiện vượt xe khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đúng quy định, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình (theo điểm b, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.



