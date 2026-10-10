Lắp đèn nhấp nháy trên nóc xe bán tải gây lóa mắt, tài xế bị phạt

Chiều 10.10, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế lắp thêm đèn trên nóc xe bán tải, liên tục bật đèn nhấp nháy gây lóa mắt người điều khiển phương tiện đi phía sau.

CSGT làm việc với tài xế xe bán tải lắp thêm đèn nhấp nháy gây chói mắt người đi đường ẢNH: CTV

Trước đó, người dân ghi lại video một ô tô bán tải lưu thông vào ban đêm, trên nóc xe có đèn phát sáng mạnh, liên tục nhấp nháy khiến phương tiện đi phía sau bị lóa mắt. Video sau đó được phản ánh đến lực lượng chức năng.

Xe bán tải bật đèn nhấp nháy gây lóa mắt

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định P.P.H (32 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) là người điều khiển ô tô bán tải BS 43B-677.XX.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 8.10, khi lưu thông trên đường bê tông dân sinh thuộc tổ dân phố Ngọc Bình (phường Điện Bàn Đông), tài xế H. bật đèn lắp thêm trên xe bán tải, chiếu về phía sau, gây chói mắt người điều khiển phương tiện đang lưu thông cùng chiều ở sau.

Xe bán tải lắp thêm đèn trên nóc ẢNH: CTV

Trạm CSGT Thăng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H., với mức phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, yêu cầu tài xế tháo đèn lắp thêm trên nóc, khôi phục hiện trạng xe như ban đầu.

CSGT Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông không tự ý lắp đặt, sử dụng các loại đèn có cường độ sáng mạnh hoặc đèn nhấp nháy gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác.

Việc sử dụng thiết bị chiếu sáng không phù hợp có thể gây mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là khi lưu thông vào ban đêm. Người dân cần chấp hành quy định về an toàn giao thông, đồng thời phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi gây mất an toàn trên đường.

