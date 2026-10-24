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    Nôn nóng vài giây vượt đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt gần 20 triệu

    Nguyễn Duy
    Nguyễn Duy
    Đèn đỏ vẫn còn gần 10 giây nhưng tài xế ô tô con vẫn cố tình lái xe băng qua giao lộ. Hành vi xem thường luật khiến tài xế bị phạt gần 20 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

    Cụ thể, theo thông tin từ Cục CCGT, tình huống giao thông gây bức xúc nói trên được xác định diễn ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 20.10.2026 trên tuyến đường Trần Phú, đoạn qua địa bàn phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

    Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, chiếc ô tô con màu đen hiệu Lexus, mang biển kiểm soát 36A-001.xx đang di chuyển trên đường Trần Phú, hướng từ quốc lộ 1 về Cổ Đam. Khi đến nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh, bất chấp đèn đỏ vẫn còn gần 10 giây, nhưng vì thấy đường vắng, tài xế vẫn cố tình lái xe băng qua giao lộ. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

    Nôn nóng vài giây vượt đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt gần 20 triệu - Video: Cục CSGT

    Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó xác định người điều khiển ô tô vi phạm trong đoạn video là ông Đ.V.T (sinh năm 1969, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng chức năng sau đó đã mời người này đến trụ sở. Qua quá trình làm việc, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận chịu hình thức xử phạt theo quy định.

    Cục CSGT khuyến cáo, hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý thông qua hệ thống giám sát, thiết bị ghi hình và phản ánh của người dân. Vì vậy, các tài xế điều khiển xe tham gia giao thông cần tuân thủ luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

    Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao?

    Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

    Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

    Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6).


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